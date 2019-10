CARTE - Nouvelle-Aquitaine : voici combien paye un étudiant pour se loger

Nouvelle-Aquitaine, France

Votre enfant s'apprête à quitter le nid ? Vous laissez votre chambre d'enfant derrière vous ? Selon une étude publiée par la ComUe Aquitaine, la plupart des étudiants quittent le logement familial (4 sur 5). En revanche, le tarif d'un logement étudiant en Nouvelle-Aquitaine n'est pas le même en fonction de la ville choisie. La ComUe Aquitaine a interrogé des étudiants des universités et écoles de Poitiers, Limoges, Bordeaux, La Rochelle, Pau, et recueilli les réponses de 16 264 d'entre eux durant l'année scolaire 2017-2018.

Résultat : les deux départements où le tarif est le plus élevé en moyenne sont les Landes (403 euros) et la Gironde (416 euros). Suivent le Lot-et-Garonne (357 euros) et la Charente-Maritime (378 euros). Les étudiants logés en Gironde déclarent des frais de logement supérieurs à la moyenne des néo-aquitains (+42€) alors que ceux habitant la Haute-Vienne et la Vienne ont un coût relativement inférieur (respectivement -58€ et -51€).

Les principaux chiffres de l'étude

