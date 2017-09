Carte obligatoire pour monter dans les cars scolaires de Châteauroux Métropole

Un système d'identification par carte a été mis en place sur tous les cars scolaires de l'Agglomération de Châteauroux.1 800 élèves sont concernés.

Les enfants qui prennent les transports scolaires sur l'Agglomération de Châteauroux doivent désormais montrer patte blanche en montant dans le car . Ils ont tous reçus une carte nominative avec une photo d'identité pour être identifiés plus facilement. 1 800 cartes ont ainsi été distribuées. Châteauroux Métropole a investi 72 000 euros pour faire équiper tous les cars de ce boitier "Okina " qui enregistre les cartes. Paul Pluviaud, vice-président de la communauté de communes assure que "même si les enfants l'oublie , on ne les laissera pas sur le bord de la route." Du côté des utilisateurs , la carte ne remporte pas un grand succès. Les enfants ont la flemme de la sortir et ont peur de l'oublier. "Avant c'était mieux, et ça sert à rien" disent ils tous en choeur.

le boitier Okina © Radio France - Marie-Audrey Lavaud

Châteauroux Métropole s'occupe des transports scolaires des 14 communes de l'agglomération depuis 2008, au travers de 36 circuits et sept autres en collaboration avec la Région Centre Val de Loire désormais compétente sur les routes du département. Cette dernière envisage aussi d'équiper l'an prochain ses cars scolaires d'un système d'identification similaire.