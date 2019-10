[CARTE] Quels collèges ardennais risquent de fermer ? Lesquels pourraient ouvrir ?

Ardennes, France

Le Conseil départemental des Ardennes souhaite fermer plusieurs collèges dans le département dans les dix à venir. Après deux séries de réunions de concertation, le Conseil départemental des Ardennes a désormais dévoilé l'ensemble des pistes à l'étude. Les décisions définitives seront prises en décembre lors d'un vote des conseillers départementaux.

8 collèges menacés de fermeture, 3 projets de création

Les Ardennes comptent 35 collèges répartis sur 37 sites. Les deux établissements multi-sites de Chateau-Porcien/Asfeld et de Signy-le-Petit/Liart sont dans la liste des collèges qui pourraient fermer. Il en va de même pour les établissements dits "Pailleron", ceux qui sont plus vulnérables aux risques d'incendie : le collège Jules-Ferry de Bogny-sur-Meuse et les collèges Salengro et Lafontaine à Charleville-Mézières. Sont également ciblés les collèges Léo-Lagrange à Charleville-Mézières, Nassau à Sedan, ainsi que les collèges de Rocroi, de Bogny-sur-Meuse, Vireux-Wallerand et de Monthermé.

Le "plan collège" prévoit également l'ouverture de 3 nouveaux collèges : à Bogny-sur-Meuse, en Thiérache ardennaise (à Auvillers-les-Forges ou Maubert-Fontaine) et à Charleville-Mézières, dans le quartier de la Ronde-Couture récemment labellisé "Cité éducative" .

Anticiper plutôt que subir

Les collèges ardennais ne sont pas remplis et perdent des élèves d'année en année. Plutôt que de subir les fermetures d'établissements qui risquent de devenir trop peu fréquentés, le département prend les devants. Fermer des établissements pour regrouper les élèves permet de "_conforter les collèges_, d'augmenter le nombre d'enseignants et de renforcer les ambitions de réussite éducative", explique Yann Dugard, vice-président du Conseil départemental des Ardennes en charge du "plan collège".

Le Conseil départemental a la charge financière des bâtiments (entretien, charges...). Mais les fermetures ne généreront pas d'économies, ni à court ni à moyen terme, car de lourds investissements seront nécessaires pour que les collèges survivants et ceux qui seront créés.

La mobilisation des opposants

Les annonces de fermeture suscitent des levées de boucliers. Les enseignants et les parents du collège Vallières de Sault-les-Rethel ont déjà obtenu du département que l'établissement soit retiré de la liste. Ils craignaient que le déplacement des élèves sur le collège de Rethel n'occasionne de grosses difficultés d'accès et de circulation. Des arguments jugés recevables par le Conseil départemental.

Parents, élus, commerçants ont prévu une "opération écoles et collèges morts" pour défendre le collège de Signy-le-Petit/Liart. Une pétition en ligne pour la sauvegarde du collège Nassau de Sedan dépasse les 500 signatures.

Après avoir consulté l'Education nationale, le Conseil départemental votera pour adopter les mesures définitives en décembre. La mise en oeuvre de ce plan s'étalera sur 10 ans. Les fermetures de collèges pourraient intervenir à la rentrée 2021, peut-être dès 2020. Les nouveaux collèges pourraient ouvrir en 2024.