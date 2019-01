CARTE - Réforme du bac : les spécialités proposées dans les lycées d’Alsace

Alsace, France

Le nouveau bac se profile à l'horizon. La bascule se fera en juin 2021, mais dès le mois de juin 2019, les classes de seconde vont devoir faire des choix. Ils vont inaugurer la formule des spécialités. Le rectorat de l’académie de Strasbourg a publié ce mercredi la carte des spécialités proposées dans les lycées du public et du privé du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Les filières actuelles (L, ES, S) sont supprimées. La première édition de ce baccalauréat nouvelle formule se déroulera en juin 2021.

Retrouvez les spécialités proposés dans les établissements d’Alsace

Les spécialités dans les lycées publics

Les spécialités dans les lycées privés et sous contrats

Les listes des spécialités proposées dans les établissements d'Alsace doivent encore être définitivement adoptée en comité technique paritaire.

Comment ça fonctionne ?

Les lycéens devront faire un choix de 3 spécialités en classe de première, qui viendront compléter le tronc commun. Ces spécialités seront ramenées à 2 en Terminale. Ils ont le choix entre 7 spécialités principales et d'autres plus rares dans le domaine de la culture et du numérique principalement.

La plupart des établissements alsaciens proposent les spécialités de base, mais pour les autres, les élèves devront peut-être jongler entre différents établissements. Certains établissements fonctionnent en réseau. Un élève pourra par exemple suivre une spécialité dans un lycée proche si celle ci n'est pas enseignée dans l'établissement qu'il fréquente.