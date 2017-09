CARTE - Rythmes scolaires : plus de 43 % des communes sont revenues à la semaine de quatre jours

Plus de 43 % des communes ont choisi de revenir à la semaine de quatre jours dans les écoles publiques dès cette rentrée, annonce ce lundi l’Association des maires de France. Une carte interactive, réalisée par l'association, permet de visualiser la situation dans chaque commune.

La situation dans votre commune

Cette carte fait apparaître de grandes différences selon les régions. On observe notamment une concentration de communes ayant opté pour la semaine de quatre jours dans le nord, l'est, le sud-est et les zones frontalières. Et à l'inverse, un faible taux de retour dans l'ouest et le sud-ouest.

Des communes qui avaient des difficultés à mettre en place la réforme

Pour l'AMF, la possibilité de revenir à la semaine de quatre jours "a répondu aux attentes d'une certain nombre de collectivités confrontées à des difficultés persistantes" dans la mise en oeuvre de la réforme de la semaine à quatre jours et demi.

Une nouvelle enquête pour connaître les raisons du choix des communes

L'AMF va par ailleurs mener une nouvelle enquête auprès des communes et intercommunalités pour connaître les motifs de leur choix d'un retour aux quatre jours ou d'un maintien à quatre jours et demi, et en mesurer les impacts en termes financiers et d'organisation. Les résultats devraient être dévoilés le 22 novembre, lors du Congrès des maires.