Creuse, France

L'an dernier le processus avait pris des semaines, mais cette année surprise, elle aura été actée en 4 jours seulement ! Après un comité technique vendredi, le directeur académique a confirmé ce lundi la nouvelle carte scolaire pour la rentrée 2018 en Creuse, au terme d'une réunion du Conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN) en préfecture.

Onze ouvertures, onze fermeture, sept postes "requalifiés"

Au final, ce sont onze ouvertures de classe et onze fermetures qui sont envisagées, de façon quasi-définitive. Dans sept écoles, des postes vont être "requalifiés", c'est-à-dire "des postes qui par exemples, étaient provisoires et deviennent définitifs. _Le nombre d'élèves par classe ne va pas changer, le nombre d'enseignants non plus_, donc en réalité après avoir envisagé quinze ou seize redéploiements je n'en fais que onze", explique Laurent Fichet, le directeur académique des services ou DASEN.

NOTICE DE LECTURE : Les ronds rouges correspondent à des postes "requalifiés" où le nombre de classes et d'élèves par classe est "inchangé" selon le directeur d'académie. © Radio France - M.B.

On parlait au départ de 18 ouverture de classes et 18 fermetures. "Quand on travaille sur la carte scolaire, on envisage un grand nombre d'ouvertures et de fermetures, mais les décisions finales sont moins importantes", assure Laurent Fichet. La carte est désormais définitive, parce que les syndicats ne s'y sont pas opposés à l'unanimité. Le SnuiPP a voté contre, mais l'Unsa s'est abstenue.

Ces redéploiements sont actés. Ensuite, il peut y avoir des ajustements car on a le droit à l'erreur sur le nombre d'élèves qui s'inscriront effectivement pour la rentrée. On peut donc ajuster, mais sur deux ou trois postes" - Laurent Fichet

Au total, le CDEN, qui rassemble élus locaux, syndicats enseignants et fédérations de parents d'élèves, a voté à 12 voix contre la nouvelle carte scolaire, pour 7 abstentions et 2 voix pour. Mais cet avis n'est que consultatif, et n'empêche pas l'application de la nouvelle répartition des moyens.

Les parents d'élèves veulent résister

Les parents d'élèves des écoles qui vont perdre une classe sont très remontés. Une vingtaine ont manifesté lundi devant la préfecture, pendant la réunion du conseil départemental de l'éducation nationale.

Seulement une dizaine de parents devant la préfecture de #Creuse pour manifester contre la carte scolaire 2018 qui prévoit 18 fermetures de classes. "On a été prévenus des fermetures au dernier moment", expliquent les parents présents. pic.twitter.com/rjS4ajEZCy — France Bleu Creuse (@FBCreuse) January 29, 2018

A Bussière-Dunoise, les parents vont occuper l'école élémentaire dès 9 heures mardi matin pour réclamer le maintien des 4 classes dont une doit être supprimée. Les parents de l'école maternelle Paul Langevin de Guéret ont également monté un collectif et lancé une pétition contre la suppression de leur quatrième classe. Ils revendiquaient déjà 400 signatures lundi.

La Creuse va perdre 224 élèves à la rentrée prochaine, selon les projections de l'académie. L'an dernier, elle en avait perdu "environ 150". Neuf classes avaient été fermées, contre 20 fermetures envisagées au départ par le DASEN.