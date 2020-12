Carte scolaire : 129 postes en moins dans les collèges et lycées de Meurthe-et-Moselle

Le principal syndicat enseignant, la FSU, dénonce 129 postes en moins en Meurthe-et-Moselle pour la prochaine rentrée et les professeurs dénoncent l'opacité dans la gestion de la crise du Covid-19 et le manque de considération en jouant la carte de l'humour avec les passants à Nancy.

A Nancy, les enseignants se disent fatigués, peu considérés, mais ils gardent le sens de l’humour et font réagir les passants en proposant une pièce de théâtre improvisée avec le «Père Blanquer» qui offrent des cadeaux vides, d’où la déception des passants et des professeurs, place Charles III.

Les militants du Snes-Fsu et du Snuipp évoquent 129 suppressions de postes en Meurthe-et-Moselle dans les collèges et lycées et aucune création de poste d'enseignants dans les écoles marternelles et primaires, selon des annonces faites ce mercredi 16 décembre aux syndicats, avec une nouvelle carte scolaire qui s’appliquera à la rentrée 2021.

Humour et détermination avant la grève du mardi 26 janvier dans l'Education nationale. © Radio France - Thierry Colin

La gestion de la crise sanitaire est compliquée pour tous les militants présents et masqués et les motifs de colère sont nombreux : des remplaçants en CDD non formés en Meurthe-et-Moselle, des salaires bloqués, des professeurs des écoles obligés d’acheter leur cartouches d’encre et leur ordinateur personnel pour préparer leurs cours… sans compter le double langage du ministère ou le manque de transparence dans la gestion de la crise sanitaire avec des professeurs à qui l'on demande de garder le secret sur les contaminations au Covid-19.

Pas de professeurs dans certaines classes avec des remplaçants non formés

«Je suis une jeune enseignante très en colère avec des classes de plus en plus chargées et de moins en moins de reconnaissance » lance Mathilde, professeur des écoles en banlieue de Nancy. Même détermination pour le père Noël, qui joue au «père Blanquer» et qui prend un ton moins rieur pour parler de son métier : «Ça a eu un effet, cette pandémie : il n’y a pas de professeurs dans certaines classes avec des remplaçants non formés placés comme des pompiers pour éteindre le feu».

Tous les signaux sont au rouge estiment ces professeurs militants avec leur bonnet à pompon : «Notre pouvoir d'achat baisse, on ne recrute plus parce que le métier n'est pas assez attractif et on travaille avec notre propre ordinateur, on utilise nos propres cartouches d'encre. Ça fait partie des cadeaux de Noël que l'on n'aura pas cette année» confie cette enseignante au milieu des passants qui respectent les gestes barrières et regardent d'un air amusé.

Des faux cadeaux et 129 suprressions de postes en Meurthe-et-Moselle. © Radio France - Thierry colin

Parmi les sujets de discorde avec le ministère et le rectorat de l’académie de Nancy-Metz : le manque de transparence dans la gestion des cas de Covid-19 chez les élèves. Pour le rectorat, il faut « tenir compte du respect de la vie privée des élèves » et des procédures sont mises en place, avec la CPAM, dans chaque académie avec l'envoi d’un courrier-type aux parents.

A l'heure actuelle, il est demandé de ne rien dire.

Pour Stephen Singer, co-secrétaire du Snuipp en Meurthe-et-Moselle, l’administration manque de transparence et casse le thermomètre : « La consigne est claire, nette et précise : ne rien communiquer aux familles tant qu'il n'y a pas au moins trois cas de covid positifs dans une classe. A l'heure actuelle, il est demandé de ne rien dire.

Stéphen Singer : casser le thermomètre. Copier

Nous, on a envie que les familles soient prudentes et qu'on puisse leur dire pour qu'elles prennent les précautions qui s'imposent et que l’on n'ait pas à assumer, plus tard, moralement, l'idée que parce qu'on n'a rien dit et que c'était nos consignes, tant d'enfants sont tombés malades et peut être aussi tant de parents et de grands-parents. C'est très difficile à vivre».

J'ai pour consigne de ne pas vous informer.

Pour une meilleure gestion de la crise sanitaire, Stéphen Singer demande plus de transparence en cas de cas de Covid-19 dans une classe : « Les familles le savent toujours, bien sûr qu'elles le savent, quand bien même nous ne transmettons pas les infos. Les gens ne sont pas fous, ils voient très bien que tel enfant est absent. On sait très vite pourquoi et ça les met en colère quand ils vont voir les enseignants ou les directeurs d'école en disant, je ne comprends pas le petit machin est malade, il a le Covid, pourquoi il se passe rien ?

Une sensibilisation au milieu des sapins à Nancy. © Radio France - Thierry colin

Vous imaginez bien que c'est très difficile pour les collègues de répondre à ces questions et de devoir avouer : j'ai pour consigne de ne pas vous informer. Plus on sera transparent à l'Education nationale et moins les gens auront l'impression d'être pris pour des imbéciles».

Stéphen Singer, transparence. Copier

Autre surprise en Meurthe-et-Moselle en cette fin d'année, le recours à des enseignants CDD non formés pour les remplacements depuis les vacances l’automne, et là aussi, le constat du co-secrétaire du Snuipp 54 est amer : «On passe du recrutement d'enseignants professionnels statutaires à des postes de contractuels. Des gens dont on n'a aucune garantie sur le niveau de formation.

Contractuels en remplacement. Copier

Ce n'est pas facile de les envoyer du jour au lendemain devant une classe avec en tout et pour tout, deux jours de formation. Certains ne sont pas prêts».

129 postes en moins dans les collèges et les lycées

Et 2021 s'annonce pire pour Clara Margot, du Snes-Fsu, professeur de mathématiques dans un collège en banlieue de Nancy, « On a encore 129 suppressions de postes dans l'académie pour le second degré, collèges et lycées. Avec le contexte sanitaire, le confinement qui fait que les élèves ont pour certains décroché, on sait que ça a accru les inégalités scolaires, et là, concrètement, les effectifs dans les classes explosent».

Clara Margot, professeur de maths. Copier

Même constat de désolation pour Isabelle Nicolas, du Snuipp, premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires : «Il n'y a quasiment rien pour l'Éducation nationale et là, on vient d'apprendre que le premier degré dans notre académie serait doté de zéro poste l'an prochain. Donc, vraiment, tout le contraire de ce qu'il faut pour que ça fonctionne : il faut vraiment un plan d'urgence pour l'école».

Ecoutez le reportage radio. Copier

Les motifs de ras-le-bol devraient de nouveau être visibles le mardi 26 janvier au cours d’une grève nationale dans l’éducation.