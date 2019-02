Carte scolaire : 18 fermetures de classes prévues dans les Landes pour la rentrée 2019

Dans les Landes, 18 classes fermeront à la rentrée de septembre 2019 et 9 ouvriront. Le projet de carte scolaire pour le premier degré a été présenté ce vendredi lors d'un conseil départemental de l'Education nationale. France Bleu Gascogne publie la liste complète.

Landes, France

L'Education nationale a rendu son verdict : 18 classes fermeront à la rentrée de septembre 2019 dans les Landes, et 9 autres ouvriront. Ces décisions ont été annoncées lors d'un conseil départemental de l'Education nationale, ce vendredi à Mont-de-Marsan. Les élus, les syndicats enseignants et les représentants des parents d'élèves ont tout voté contre, mais cet avis n'est que consultatif.

Alors que ces dernières années, le nombre de professeurs des écoles était à la hausse dans le département des Landes, la courbe va s'inverser à partir de septembre 2019. A la rentrée prochaine, il y aura 5 postes de professeurs des écoles en moins. L'inspection académique justifie cette baisse du nombre de professeurs par des raisons démographiques. Les services de l'Education nationale prévoient une baisse de 385 élèves dans le premier degré dans les Landes en septembre 2019.

Si la population globale des Landes est à la hausse depuis plusieurs années, cela est lié surtout à des retraités qui viennent s'installer dans le département. Le nombre d'enfants scolarisés, lui, est plus fluctuant.

"Nous accompagnons les mouvements démographiques" explique Luc Pham, directeur académique des services de l'Education Nationale des Landes. L'inspection académique assure fermer des classes dans les communes où le nombre d'élèves est à la baisse, et en ouvrir là où il est à la hausse. Sur les 9 ouvertures de classes, 4 le sont au titre du dédoublement des CP et des CE1. Sur les 18 fermetures de classes, 7 concernent des RPI, des regroupements pédagogiques intercommunaux, dans des zones rurales. C'est le cas du RPI Luy de France, où le projet de fermeture d'une classe est maintenu, malgré la mobilisation des élus et des parents d'élèves.

Le département a gagné 62 postes de professeurs des écoles en 5 ans

Malgré une suppression de poste de 5 professeurs dans le premier degré, l'inspection insiste sur le fait que, les années passées, les effectifs avaient été renforcés. Les Landes compteront, à la rentrée de septembre 2019, 62 professeurs des écoles de plus qu'en 2014. Depuis 2015, toujours selon l'inspection d'académie, le nombre d'élèves par classe, en moyenne, est en baisse, et atteindra 23 élèves par classe à la rentrée de septembre 2019. Signe, selon Luc Pham que "la situation s'améliore dans le premier degré" dans les Landes.

Les syndicats ne sont pas de cet avis, ils ont voté contre cette carte scolaire et dénoncent une logique comptable.

La carte scolaire dévoilée ce vendredi est susceptible d'aménagements en juin ou septembre prochain, si le nombre d'élèves dans les écoles évolue différemment des prévisions de l'inspection académique.

Fermetures de classes

Liste des écoles ou RPI perdant une classe à la rentrée 2019 :

Ecole maternelle Pierricq - BISCARROSSE

Ecole maternelle du Bourg - MIMIZAN

Ecole maternelle de MORCENX LA NOUVELLE

Ecole maternelle de RION DES LANDES

Ecole élémentaire de CAPBRETON

Ecole élémentaire Jules Barrouillet – SAINT PAUL LES DAX

Ecole élémentaire Daniel Poueymidou – TARNOS

Ecole primaire de HABAS

Ecole primaire de LEON

Ecole primaire de SAINT PERDON

Ecole primaire de TERCIS

RPI BELIS / BROCAS / CANENX / CERE / MAILLERES

RPI BOSTENS / GAILLERES / POUYDESSEAUX / SAINTE FOY

RPI CASSEN / GOUSSE / LOUER / ONARD / SAINT GEOURS D’AURIBAT / SAINT JEAN DE LIER / VICQ D’AURIBAT

RPI CASTAIGNOS SOUSLENS / MOMUY / NASSIET

RPI HAURIET / MONTAUT / TOULOUZETTE

RPI LALUQUE / LESGOR / TALLER

RPI MIMBASTE / MISSON

.

Ouvertures de classes

Liste des écoles ou RPI gagnant une classe à la rentrée 2019.

Ouvertures de classes au titre de la démographie :

Ecole maternelle Gischia à DAX

Ecole maternelle du Peyrouat à MONT DE MARSAN

Ecole maternelle de ONESSE ET LAHARIE

Ecole primaire de BENESSE MARENNE

Ecole primaire de LIT ET MIXE

.

Ouvertures de classes au titre du dédoublement des CP et CE1 :