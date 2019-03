Carte scolaire : 18 fermetures pour 4 ouvertures de classes annoncées en Mayenne

Le projet de carte scolaire pour la rentrée 2019 a été débattu ce lundi matin à Laval entre les syndicats et le directeur académique des services de l’Éducation Nationale. Au total, 18 classes devraient fermer et quatre devraient ouvrir. Les syndicats ont voté unanimement contre le projet.

Mayenne, France

Le projet de carte scolaire en Mayenne a été dévoilé ce lundi : il prévoit la fermeture de 18 classes et l'ouverture de 4 classes (+ "deux postes de titulaires remplaçants ruralité" affectés sur Ambrières et Landivy) à la rentrée scolaire 2019. Toutes les organisations syndicales ont voté contre cette carte scolaire. L'école de Cigné perd deux classes et devrait fermer à la rentrée prochaine. Même chose à l'école du Housseau Brétignolles. En plus de ces 18 fermetures de classes, une dizaine de postes "Plus de Maîtres Que de Classes" seraient supprimés.

Fermetures de classes :

Ecole maternelle et primaire Cigné-Ambrières (-1 poste) = fermeture de l’école

Ecole primaire Le Housseau Bretignoles (-2 postes) = fermeture de l’école

RPI Le Ham-Loupfougères

Deux-évailles

Ecole primaire Saint-Cénéré

Maternelle et élémentaire de Cossé-le-Vivien

Bais

Châlons-du-Maine école primaire

Fromentières école primaire

Saint-Pierre des Nids

Coudray

Laval F. Dolto élémentaire ou primaire

RPI Villaines la Juhel élémentaire

Ecole élémentaire Le Lac Saint Berthevin

Laval école maternelle Jules Verne

Changé, école primaire

Craon Matisse

Ouvertures de classes :

RPI Saint-Pierre sur Orthe

Cuillé

Landivy

Lassay les Châteaux, élémentaire

"On perd des élèves, on ne peut que le regretter"

Le DASEN annonce aussi une perte de 500 élèves en Mayenne à la rentrée prochaine : "On perd des élèves, mais on est toujours en train de nous demander des comptes sur la qualité de l'enseignement", Pierre-Marc Planchet.. délégué du personnel pour le FSU 53. "Les postes que l'on a, on pourrait profiter de cette baisse de la démographie pour améliorer de manière qualitative et quantitative notre école."

"C'est une carte scolaire qui ne va pas améliorer les conditions de travail des collègues dans beaucoup d'écoles du département", réagit Steve Gaudin, secrétaire départemental du Snudi Force Ouvrière 53. Selon lui, "des écoles ferment complètement, c'est le cas de l'école de Cigné et du Housseau Bretignolles. Pour nous, il est inconcevable d'aggraver les conditions de travail des enseignants, qui sont indissociables des conditions d'accueil des élèves".

Une nouvelle réunion est prévue le mardi 12 mars entre le DASEN et les organisations syndicales, avant que le Denis Waleckx ne présente son projet de carte scolaire aux représentants élus et associations de parents d'élèves en préfecture à 17h pour un vote consultatif.