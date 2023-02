Carte scolaire : 19 classes pourraient fermer à la rentrée prochaine en Creuse

Ça va faire mal ! La carte scolaire 2023 se précise en Creuse et elle va sans doute se faire dans la douleur. Dominique Terrien, le directeur académique des services de l'Education nationale a présenté ce jeudi 23 février son projet pour la rentrée de septembre. Il envisage de fermer 19 classes pour seulement deux ouvertures. La ville de Guéret est particulièrement touchée, avec cinq classes en moins dans ses différents groupes scolaires. Et deux communes vont perdre leurs écoles, Saint-Silvain-Bas-le-Roc et Lussat.

Pour la rentrée 2023, le département attend 7.269 élèves dans le premier degré, soit 150 élèves de moins qu’en 2022. En l'espace de dix ans, la Creuse a perdu près de 1.300 élèves. Dans ce contexte, elle doit rendre cinq postes à la rentrée prochaine. Ce jeudi 23 février, les syndicats enseignants ont refusé à l'unanimité de voter cette proposition de carte scolaire. Une nouvelle réunion est prévue le jeudi 2 mars.

Fermetures de classes

Crocq : une classe de maternelle

Aubusson : une classe de maternelle à l'école Villeneuve

Aubusson : une classe élémentaire à l'école de la Clé des champs

Bourganeuf : une classe de maternelle à l'école Riffaterre

RPI Bellegarde/ Saint-Silvain : une classe

Saint-Sulpice le Guérétois : une classe

La Souterraine : une classe élémentaire à l'école Jules Ferry

Chéniers : une classe

Genouillac : une classe

Bonnat : une classe élémentaire

Fursac : une classe

Sainte-Feyre : une classe élémentaire

Guéret : une classe élémentaire à Jean Macé, une classe maternelle à Jacques Prévert, une classe élémentaire à Langevin, une classe élémentaire à Prévert et une classe élémentaire à Cerclier-Guéry

Fermetures d'écoles

Lussat

Saint-Silvain-Bas le Roc

Ouvertures de classes

Mourioux-Vieilleville

Boussac : une classe de maternelle

Créations

Dominique Terrien propose la création d'un RPI sur les communes de Lépaud, Nouhant et Viersat. Il veut doter la brigade de remplaçants de neuf postes supplémentaires et dégager des moyens pour remplacer les directeurs. Enfin, il se garde deux postes en réserve pour des ajustements en juin.