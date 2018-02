Laval, France

Après l'heure des choix, l'heure des explications pour le directeur académique Denis Waleckx. La carte scolaire pour la rentrée prochaine en Mayenne a été validée ce mardi soir.

23 fermetures, 9 ouvertures, dont 4 CE1 dédoublés

Elle prévoit donc 23 fermetures de classes, pour 9 ouvertures : 5 ouvertures simples de classes, et 4 dédoublements de CE1 déjà existants, avec la mise en place des CE1 à petits effectifs dans les quartiers en zone d'éducation prioritaire REP+, à savoir deux classes en plus à l'école Badinter et deux en plus à l'école Jules Verne quartier Saint-Nicolas à Laval.

"Cette opposition entre la ville et la campagne est absolument injustifiée".

Pour les syndicats d'enseignants, la ruralité paie un lourd tribut pour permettre la création de ces quatre postes pour les CE1 dédoublés en REP+. La campagne paie pour la ville selon les syndicats. Mais pour Denis Waleckx, cette opposition ville / campagne n'a pas lieu d'être.

"L'attribution des moyens se fait majoritairement en direction _des publics les plus fragiles_. Il y a des publics fragiles en ville, en notamment en REP+, c'est ce qui justifie le dédoublement des CE1, c'est ce qui a justifié le dédoublement des CP à la rentrée 2017", explique le directeur académique.

"Cette carte scolaire, dont je suis l'auteur et que j'assume".

"Mais il y a aussi des zones de fragilités, et ce ne sont pas du tout les mêmes, au niveau de la campagne. On voit bien combien cette carte scolaire, dont je suis l'auteur, que j'assume pleinement, a veillé à avoir un regard extrêmement bienveillant envers la campagne" ajoute-il.

Selon Denis Waleckx, "les écoles à une ou deux classes ont un taux d'encadrement moyen de 20,62 (nombre moyen d'élèves par classe, nllr), alors que les écoles à 3, 4, 5 classes, on est à deux élèves de plus par classe en moyenne. Et puis les écoles à 6 classes et plus, qui majoritairement se trouvent en ville, sont au dessus de la moyenne départementale (22,7 élèves par classe, ndlr). Donc moi _je m’inscris en faux contre cette opposition entre la ville et la campagne_, elle est absolument injustifiée".

De moins en moins d'élèves

Par ailleurs, le département va perdre 9 postes pour la rentrée prochaine, car il y aura 321 élèves de moins en septembre en Mayenne, selon les prévisions. La baisse était de 585 élèves en septembre 2017. En deux ans déjà, le nombre d'enfants scolarisés dans le public a diminué de 900.

"Toutes les situations sont justifiées ou justifiables".

Impossible donc selon Denis Waleckx, face à ce constat, de maintenir certaines classes. Mais des ajustement sont toujours possibles, à la marge, à la rentrée.

"Toutes les situations de carte scolaire, à l'ouverture comme à la fermeture, sont justifiées ou justifiables. On a quelques situations pour lesquelles on nous signale des remontées d'effectifs non prévues, car nous travaillons sur des chiffres consolidés au mois de décembre 2017. Donc entre 2017 et la rentrée 2018, il peut y avoir soit des évolutions d'effectifs à la hausse, soit des évolutions d'effectifs à la baisse, et _bien évidemment on en tient compte_", explique Denis Waleckx.

Le directeur académique a donc encore en réserve entre 3 et 4 postes. Huit écoles seront sous surveillance à la rentrée pour des éventuelles ouvertures ou fermetures :

Fromentières

Torcé-Viviers

RPI Bouère / Saint-Brice

Ballots

Laval, école Alain

Mayenne Paul Eluard

Saint-Aignan su-Roë

RPI Montourier / Deux Évailles

Trois nouveaux RPI en Mayenne

Par ailleurs, trois nouveaux RPI, regroupements pédagogiques intercommunaux, vont voir le jour à la rentrée :

La Rouaudière / Saint-Aignan-sur-Roë

Saint-Germain-de-Coulamer / Villaine-la-Juhel

Larchamp / Montaudin

Et puis c'est désormais une certitude. La dernière classe de l'école de Cigné, commune rattachée à Ambrières,va fermer en septembre 2019. Cette classe est en sursis pendant un an.