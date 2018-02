"Nos enfants ne sont pas des sardines", "école bradée, scolarité sacrifiée". Sur les pancartes brandies devant la préfecture à Metz, ce jeudi, toute la colère et le désarrois des parents d'élèves et des enseignants mosellans impactés négativement par la carte scolaire 2018.

La manifestation se tenait en même temps qu'un Comité départemental de l'éducation nationale (CDEN), réuni pour entériner les fermetures et ouvertures de classes à la rentrée prochaine en Moselle.

Village le plus représenté, Béchy, au sud-est de Metz, où une classe de l'école élémentaire est menacée de fermeture.

On est pas en REP ou REP+, mais on a l'impression d'être lésés dans nos écoles rurales. Nous n'avons pas les avantages des écoles en zone urbaine, par exemple au niveau des sorties scolaires et culturelles. Nos petits effectifs, ce sont nos derniers avantages. (Laetitia, représentante des parents d'élèves de Béchy)