Les contours de la carte scolaire se précisent pour le département de la Loire. Tout n'est pas encore complétement définitif, c'est vendredi que l'inspection académique doit officialiser la répartition des postes. Mais les syndicats ont d'ores et déjà publier le projet pour la rentrée 2018.

Saint-Étienne, France

17 classes doivent ouvrir, 36 pourraient fermer dans la Loire à la rentrée 2018. Et puis 70 classes supplémentaires sont prévues dans le cadre des CP-CE1 à 12 en REP et en REP+. Pourtant la Loire n'aura à la rentrée 2018 que 15 enseignants de plus que cette année. Alors pour ouvrir une classe dans telle commune, il faudra en fermer une ailleurs. Les contours de la carte scolaire se précisent pour le département de la Loire. Même si tout n'est pas encore complétement définitif. C'est vendredi que l'inspection académique doit officialiser la répartition des postes.

Pour établir cette carte scolaire, l'inspection académique compte les élèves prévus à la rentrée. Une ouverture ou une fermeture de classe ça se joue parfois à pas grand-chose. Comme à l'école Nelson Mandela dans le quartier le Sardon à Génilac. 124 élèves cette année, 122 l'année prochaine et la 6e classe qui doit fermer.

Pour rouvrir éventuellement cette 6e classe l'année suivante, il faudra atteindre les 168 élèves. C'est toujours plus facile de fermer que d'ouvrir une classe. Les parents d'élèves en ont conscience alors ils se battent : à l'école de Saint-Just-en-Bas-Chavagneux, si la seconde classe ferme, les enfants se retrouvera tous ensemble de la maternelle au CM2 avec le risque de ne plus accueillir les petites sections. Alors le maire de Saint-Just-en-Bas Nicole Ferry organise un week-end portes-ouvertes dans le village début mars pour faire visiter les maisons à louer ou à vendre et attirer des familles avec des enfants en âge d'être scolarisés. Tout ça pour sauver sa classe.

Certains parents ont le sentiment que cette année l'inspection a été particulièrement économe. La mise en place des CP et des CE1 à 12 dans les zones d’éducation prioritaire a mobilisé des enseignants. 70 ouvertures à la rentrée 2018 dans la Loire. Frédéric est parent d'éléves à Rochetaillée où l'école doit perdre l'une de ses trois classes. Pour lui, il y a un transfert des enseignants des zones rurales vers les zones d'éducation prioritaires, au détriment des enfants des campagnes.

C'est la fameuse expression "déshabiller Pierre pour habiller Paul" ou encore la théorie des vases communicants. Alors le co-secrétaire départemental du SNUIPP Jérémy Rousset pointe du doigt la responsabilité des députés LREM qui ont voté le budget et qui ont donc entériné ce manque d'effectif. L'inspection académique réexaminera les dossiers des écoles en juin. Elle aurait encore deux postes disponibles sous le coude. Pas plus. Alors il y aura forcément des déçus.

36 classes devraient fermer : Saint-Just-en-Bas/Chavagneux ; RPI Unias/L'Hôpital-le-Grand ; Noirétable ; Génilac Le Sardon ; Rochetaillée ; Fraisses J.Zay ; Saint-Jean-Bonnefonds-Le Fay ; Crémeaux ; Saint-Paul-de-Vézelin/Dancé ; Belmont-de-la-Loire ; Solaure ; Villars-Bois-Monzil maternelle ; Bergson ; Lézigneux ; RPI Lérigneux/Verrières/Roche ; Saint-Etienne-le-Molard ; Boën ; Montbrison-Moingt ; Andrézieux Paul Eluard ; Andrezieux Rimbaud ; Bellegarde-en-Forez ; Chamboeuf ; Saint-Cyprien Magnolias ; Saint-Bonnet-le-Chateau les Mésanges ; Future maternelle Clermont Roanne ; Future élémentaire Clermont Roanne ; Pouilly-les-Nonains ; Charlieu ; Le Coteau ; Feurs ; Firminy le stade ; Pélussin ; Rive-de-Gier Prugnat ; Rive de Gier Andersen ; Saint-Chamond Croix Berthaud maternelle ; Grand-Croix Teyssoneyre.

17 ouvertures de classe : Changy primaire ; Firminy Cordes/Barges ; Firminy Tardives élémentaire ; La Gresles Primaire ; Rive de Gier élémentaire ; Saint-Bonnet-le-Courreau Primaire ; Saint-Chamond Gayotti maternelle ; Saint-Cyr de Favières ; Saint-Etienne Centre deux Primaire ; Saint-Etienne Métare Réjaillère ; Saint-Etienne La Veue élémentaire ; Saint-Etienne Terrenoire Janon Primaire ; Saint-Etienne Thiollier Primaire ; Saint-Genest-Lerpt Pasteur élémentaire ; Riorges Bourg primaire ; Villars H.Pouquet maternelle