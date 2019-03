Carte scolaire 2019 : cinq postes en plus dans la Somme grâce à la convention ruralité

Amiens, France

Une réunion entre le Directeur académique, des syndicats d'enseignants, des parents d'élèves et des élus pour statuer sur les ouvertures et les fermetures de classes à la rentrée de septembre. Le Conseil Départemental de l'Education Nationale s'est réuni ce lundi 11 mars à Amiens. Le Directeur Académique a annoncé cinq postes supplémentaires dans les écoles maternelles et primaires de la Somme dans le cadre de la convention pour la ruralité signée fin décembre entre l'Etat, l'Education Nationale et les collectivités territoriales. Le Directeur académique a aussi annonce que six fermetures de classes seront annulées. Elles concernent les établissements suivants :

Ecole Alain Détré à Abbeville

Ecole Anatole France à Albert

Ecole Faubourg de Hem à Amiens

Ecole de Mézières en Santerre

Ecole Centre à Péronne

RPI de Gauville-Lignières-Chatelain

Des arbitrages positifs pour le 1er degré pour Guillaume Ancelet, le secrétaire départemental du syndicat enseignant FSU. Il était l'invité de France Bleu Picardie ce matin. Guillaume Ancelet qui est, en revanche, inquiet pour la situation dans les collèges de la Somme : 26 équivalents temps plein devraient être supprimés. Ils seront en partie compensés en heures supplémentaires. Ce qui correspondra en volume d'heures à 8 postes en moins.

