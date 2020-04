Carte scolaire 2020-2021 : pas de perte de poste cette année dans l'Indre

C'est décidément une année bien particulière : alors que les premières réunions laissaient entrevoir la possibilité de supprimer 11 postes dans les écoles maternelles et primaires indriennes , il a été décidé d'abandonner ce projet et de s'en tenir à un statut quo. Concrètement, l'Indre ne perdra aucun postes bien que le département comptera 270 élèves en moins à la rentrée prochaine.

Cette annonce s'explique largement par l'épidémie de coronavirus qui a contraint les conseils municipaux à rester provisoirement en place même si les équipes n'ont pas été réélues. Or, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer avait promis vendredi 27 mars qu'au regard des "circonstances exceptionnelles", il n'y aurait "aucune fermeture de classe en milieu rural à l'école primaire sans l'accord du maire" à la rentrée prochaine. Cela devait concerner les communes de moins de 5.000 habitants, soit la quasi totalité du département de l'Indre. Pas de conseil installé. Pas de maire. Donc pas de suppression de poste.

Ce jeudi 9 avril, un comité technique départemental doit avoir lieu à Châteauroux entre le directeur de l'éducation nationale dans l'Indre, Jean-Paul Obellianne et les syndicats, afin de déterminer comment vont se répartir les postes.

"Il va y avoir des écarts de 1 à 3 entre ville et campagne"

"C'est le soulagement, bien sûr, mais nous avons des inquiétudes sur la répartition des postes... souligne Bérengère Delhomme, secrétaire départementale de l'UNSA dans l'Indre. Nous craignons qu'il y ait des écarts de l'ordre de un à trois entre les villes et les campagnes, avec par exemple, dans des petites communes, des classes de 10 élèves et des classes de 30 dans des grosses communes."

Autre source d'inquiétude pour l'UNSA : le maintien du nombre de postes d'enseignants puisera nécessairement dans les réserves de postes de remplaçants et du réseau d'aide. "Or, nous savons d'ores et déjà qu'après le confinement, nous aurons de gros besoin d'enseignants spécialisés, de psychologues pour aider les enfants..."

"Il faut que les maires ruraux soient solidaires"

Dans cet esprit, l'UNSA en appelle à la solidarité des maires des communes rurales : "Même s'ils ne sont pas contraints de fermer des classes, il peut être judicieux de le faire quand même, même si c'est un crève cœur. Mais leurs élèves aussi peuvent avoir besoin d'un soutien d'un psychologue scolaire, d'un enseignant spécialisé ou encore d'un remplaçant si par exemple il y a une institutrice en congés maternité... En fermant une classe, ils auront peut être 17 élèves dans la classe au lieu de 10. Cela ne changera pas grand chose au confort pédagogique des enfants et cela permettrait de libérer un poste"

Enfin, l'UNSA s'inquiète du recours massif au contractuels : "Il n'y a pas assez d'enseignants. Il va donc falloir des contractuels. Cela veut dire des gens qui n'ont jamais enseigné et qui vont se retrouver dès la rentrée à plein temps devant une classe..."