Malgré une baisse significative du nombre d'élèves dans les écoles primaires, la Sarthe va bénéficier de 19 créations de postes d'enseignants à la rentrée prochaine. De quoi améliorer le taux d'encadrement et ouvrir quelques classes supplémentaires.

Carte scolaire 2020 : moins d'élèves mais plus de classes dans les écoles primaires de la Sarthe

Moins d'élèves, mais plus de classes. C'est ce que prévoit pour la rentrée prochaine le comité technique de l'Education National en Sarthe, qui a publié ce jeudi 9 mars ses premières projections pour la rentrée de septembre 2020. Malgré une nouvelle baisse attendue des effectifs (915 élèves de moins, après une baisse de plus de 800 déjà cette année), le département va bénéficier de 19 postes d'enseignants supplémentaire afin de répondre aux objectifs fixés par le ministère : instruction obligatoire dès 3 ans, grandes sections à 24 élèves maximum, meilleurs taux d'encadrement notamment dans les écoles rurales et aucune fermeture de classe sans accord du maire dans les communes de moins de 5 000 habitants.

Au regard de cette situation, la direction académique prévoit pour le moment 16 ouvertures de classes dans les établissements suivants :

Maternelle Maurice Genevoix, à Sargé-les-Le Mans

Maternelle Françoise Dolto, à Arnage

Maternelle de Moncé-en-Belin

Maternelle L'Auneau, à Changé

Claire Fontaine, à Saint-Ouen-en-Belin

Les Happelières, à Trangé

Roger Bazille, à Aigné

Paul Courboulay, au Mans

René Cassin, à Bouloire

René Cassin, à Guécélard

Elémentaire Montaigu, au Mans

Elémentaire Claude Chappe, à Saint-Mars-la-Brière

Elémentaire Louis Blériot, au Mans

Elementaire Pierre Philippeaux, au Mans

Elémentaire Paul Langevin, à Allonnes

Elémentaire Massenet, à Allonnes.

Cinq dédoublements de grandes sections en REP (Réseau éducation prioritaire) et REP+ sont également prévus :

Jules Ferry, à Allonnes

Paul Langevin, à Allonnes

Cité des pins, au Mans

Eugénie Cotton, au Mans

Jean Vilar, au Mans

Enfin, huit fermetures sont envisagées à travers le département :

Ferdinand Buisson, au Mans

Pierre de Ronsard, au Mans

L'Epau, à Changé

Hugo-Fort, à Allonnes

Lyautey, à Allonnes

Jules Ferry, au Mans

Paul Eluard Sablonnière, au Mans

Lapierre-Pergaud, au Mans.

Ces projections seront présentées lors d’un prochain Conseil départemental de l'Education Nationale avant la rentrée scolaire 2020, date à laquelle elles prendront effet.