Carte scolaire 2021 en Sarthe : 11 fermetures de classes annulées sur les 55 prévues

Il y a quelques jours, le premier jet de la carte scolaire pour la rentrée prochaine en Sarthe avait été rejeté à l'unanimité par les syndicats enseignants. Et vivement critiqué par plusieurs maires du département. Obligée de revoir sa copie, la directrice académique présentera ce jeudi en comité technique, puis en CDEN (Conseil départemental de l'Education National), une seconde mouture un peu plus clémente prévoyant 44 fermetures de classes, contre 55 la première fois. Soit 11 classes épargnées, principalement en milieu rural.

Le nombre d'ouvertures (34) devrait en revanche resté inchangé ou évoluer seulement à la marge. Ce qui devrait aboutir à un différentiel total d'une dizaine de classes en moins dans le département, pour une baisse des effectifs prévue de 682 élèves.

Annulations de fermetures

Assé-le-Riboul (RPI)

La Ferté-Bernard mat. Jules Ferry & Victor Hugo

Le Mans Ardriers

Mamers

Mareil-sur-Loir

Mayet

Savigné-sous-Le-Lude (RPI)

Semur-en-Vallon

Sillé-le-Guillaume (maternelle)

Saint-Jean-d'Assé

Pour le SNUipp-FSU, le principal syndicat enseignant du second degré, c'est une avancée. Mais "la physionomie de la carte ne change pas, avec toujours beaucoup de fermetures en milieu rural", soit 31 contre 38 dans la première version. Le syndicat estime aussi que faute de moyens suffisants, la direction académique va devoir piocher dans les postes de remplaçants qui devaient être créés. Et que cette carte va obliger à gonfler les classes, notamment dans de petites écoles. Deux "aberrations en période de pandémie et de crise sanitaire".

Ces prévisions feront l'objet de discussion ce jeudi avec les syndicats, les représentants de l'Etat et les élus. La version finale de cette carte scolaire devrait être connue ce jeudi soir. Et pourra encore faire l'objet de quelques ajustements au mois de juin.