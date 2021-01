Carte scolaire 2021 : la rentrée sera "douloureuse" dans les Pyrénées-Atlantiques

Les contours de la carte scolaire 2021 ont été officiellement dévoilés lors d'une réunion au rectorat de Bordeaux ce mardi, en présence des organisations syndicales de l'enseignement. 13 postes devraient être supprimés à la rentrée prochaine, dans les écoles des Pyrénées-Altantiques et 25 dans les collèges et lycées. La liste des établissements concernés devrait être précisée le 9 mars prochain, date à laquelle est prévue le Conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN), en présence du préfet, des élus locaux, des associations de parents d'élèves.

Les syndicats dénoncent cet arbitrage, qui selon eux ne devrait pas être modifié. "Alors que le taux d’encadrement actuel n’a déjà pas permis de travailler dans de bonnes conditions cette année scolaire (manque d’enseignants, problème de remplacement, recours aux contractuels), cette dotation négative impactera fortement la préparation de la prochaine rentrée", regrette l'UNSA-64. Selon le syndicat cette enveloppe ne permettra pas de mettre en oeuvre d'autres mesures comme la poursuite des dédoublements en grande section en Éducation Prioritaire, ou de limiter à 24 le nombre d’élèves par classe en grande section.

Dans ce contexte fragile, on nous demande d'assurer une rentrée avec moins de moyens. Encore ... On marche sur la tête ! Il y a une volonté affichée d'affaiblir le service public de l'éducation au prétexte qu'il faut faire des économies".

Renaud Bousquet, co-secrétaire de la FSU des Pyrénées-Atlantiques prédit une rentrée "douloureuse pour un bon nombre d'élèves et d'enseignants dans le département". Une aberration selon lui, dans le contexte sanitaire actuel. "On nous dit et on nous redit que que nous sommes dans une situation de crise sanitaire majeure, que c'est du jamais-vu. Nous savons que les écoles, collèges et lycées sont en première ligne pour accueillir les élèves dans des conditions parfois difficiles et dans ce contexte fragile, on nous demande d'assurer une rentrée avec moins de moyens. Encore ... On marche sur la tête ! Il y a une volonté affichée d'affaiblir le service public de l'éducation au prétexte qu'il faut faire des économies".

Compenser les suppressions de postes par des heures supplémentaires

Renaud Robert, secrétaire départemental du SNES FSU des Pyrénées-Atlantiques et professeur au lycée Jacques Monod à Lescar dénonce une politique d'austérité qui ne répond pas aux besoins, notamment dans les collèges et lycées : ils accueillent près de 400 élèves de plus cette année dans les Pyrénées-Atlantiques. Selon lui, le rectorat souhaite compenser les suppressions de postes dans le second degré par des heures supplémentaires. "Actuellement un enseignant certifié a 18 heures de cours par semaine devant les élèves. Avec le temps de correction, il a 42 heures et demies de travail et donc on nous imposerait à la rentrée prochaine, deux heures supplémentaires. On ne peut pas les refuser". Ces heures seront évidemment rémunérées certes, mais Renaud Robert rappelle que les enseignants demandent une revalorisations de leurs salaires. "On va travailler plus pour gagner plus mais il n'y a pas de revalorisation réelle pour un même temps de travail, c'est-à-dire 18 heures. Le Grenelle de l'éducation n'a pas tenu ses promesses puisque cette revalorisation sera donnée aux collègues jusqu'à l'échelon 7 uniquement. Les autres ne sont pas concernés".

Les professeurs des écoles ne sont pas concernées par cette mesure visant à ajouter des heures supplémentaires. Ils ont 24 heures de cours hebdomaire en classe. Les 13 suppressions de postes pourraient s'expliquer par la baisse du nombre d'élèves : 456 inscrits en moins cette année dans le premier degré, principalement en maternelle. Mais Renaud Bouquet, du syndicat FSU remet en cause ce chiffre. "Nous avons des doutes parce que cette baisse démographique annoncée est essentiellement liée au fait que l'administration ne prend pas en compte les enfants de deux ans, scolarisés aujourd'hui dans les écoles".

Cécile Senderain estime également que ce chiffre ne reflète pas la réalité. "Nous avons beaucoup de migrants dans les Pyrénées-Atlantiques et avec la fermeture des frontières, il y a eu une baisse sensible du nombre de migrants entrant sur ce territoire. Cette situation va certainement évoluer à la rentrée prochaine". Puis la syndicaliste insiste : il faut mettre ce chiffre en perspective : "il faut faire attention, 456 élèves en moins, cela peut sembler énorme mais il y a presque 500 écoles dans le département. En gros, cela pourrait être un élève en moins par exemple". Cécile Senderain nuance, des écoles perdent plus d'élèves que d'autres, notamment dans les zones rurales. Mais selon elle, certaines classes verront sans aucun doute leurs effectifs augmenter à la rentrée prochaine, elle craint que les conditions de travail des enseignants ne se dégradent. "Le ministère de l'éducation ne cesse de crier que l'école est une priorité du gouvernement mais sur le terrain on ne voit rien".

Appel à la grève le 26 janvier

C'est d'ailleurs pour dénoncer la dégradation des conditions de travail que tous les syndicats de l'enseignement appellent à faire grève le mardi 26 janvier prochain. Il s'agit d'un mouvement national. Deux rassemblements sont prévus à 11 heures : l'un devant la sous-préfecture de Bayonne, l'autre devant l'inspection d'académie à Pau.

L'inspecteur d'Académie souhaite s'entretenir avec les élus locaux avant de s'exprimer dans les médias. Il n'a pas pour le moment ni confirmé, ni infirmé ces informations.