Carte scolaire 2023 : 31 fermetures de classes et 11 ouvertures annoncées pour la Savoie

Avant les vacances de Pâques, les syndicats d'enseignants, les élus locaux et la direction académique avaient rendez vous pour la présentation de la carte scolaire 2023, ce vendredi à La Ravoire, près de Chambéry. C'est à l'issue de cette réunion que sont annoncées, les fermeture et ouvertures de classes, les communes et les écoles concernées, le nombre d'enseignants remplaçants notamment. Des ajustements peuvent intervenir fin juin et juste après la rentrée scolaire.

Pour la Directeur Académique de Savoie, cette carte scolaire est équilibrée : "malgré une baisse sensible des effectifs dans les écoles, moins 2000 élèves depuis 5 ans, dont une baisse attendue de 300 élèves à la rentrée 2023, des moyens maintenus".

Le directeur académique à la rencontre des parents d'élèves inquiets

En amont de cette réunion, des parents d'élèves de l'école de Saint-Germain-la-Chambotte s'étaient rassemblés jeudi devant l'Inspection à Chambéry. Aujourd'hui, ce sont des parents d'élèves de l'école maternelle des Châtaigniers à Chambéry-le-Haut qui se sont rassemblés, pour dénoncer la fermeture d'une classe, dans un secteur du réseau d'éducation prioritaire. François Coux l'inspecteur est allé à leur rencontre, il a expliqué que le nombre d'enfants de 2 ans scolarisés en REP + ne changerait pas, mais qu'ils ne seront pas accueillis dans les mêmes structures. Un dispositif spécial sera crée pour ces élèves, en lien avec la mairie de Chambéry.

Des parents d'élèves de l'école les Châtaigniers à Chambéry-Le-Haut, inquiets pour l'avenir d'une classe qui accueille notamment les Très Petites Sections de maternelle © Radio France - Anabelle Gallotti

"L'école va craquer" - le premier syndicat enseignants à l'école, le FSU-SNUIPP

Le FSU-SNUIPP de Savoie dénonce "cette carte scolaire de renoncement et l'aveuglement de l'institution Éducation Nationale quant au mal être et la souffrance au travail de ses agents". Pour le syndicat ces fermetures de classes constituent un vrai recul du service publique de l'éducation.

L'autre point noir de cette carte scolaire, selon la FSU SNUIPP c'est le manque de remplaçants "aucune création de postes d'enseignants remplaçants, aucune création de postes d'enseignants spécialisés RASED, enseignant FLE ne sont à l'ordre du jour, malgré les besoins".