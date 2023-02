Carte scolaire 2023 : 56 classes vont fermer à la rentrée prochaine en Côte-d'Or

(Image d'illustration) - 34 ouvertures de classe et 56 fermetures sont prévues pour la rentrée 2023 en Côte-d'Or

La carte scolaire du 1er degré pour la rentrée 2023-2024 a été présentée ce vendredi 1er février au rectorat de Dijon, à l'issue du dernier conseil départemental de l'éducation nationale. En Côte-d'Or, 56 fermetures de classe ont été actées mais 34 classes vont être ouvertes. Mais alors comment expliquer ce nombre de fermetures ? "A cause de la baisse démographique", répond Pascale Coq, Directrice académique des services de l'Éducation nationale pour la Côte-d'Or. Une tendance qui se vérifie sur le plan national et local : à l'échelle national, l'éducation nationale perd 64.000 élèves à la rentrée prochaine. Pour l'Académie de Dijon, c'est moins 2095 élèves et 72 postes d'enseignants supprimés. Ils seront répartis dans les quatre départements que compte l'Académie. 16 d'entre d'eux vont être affectés en Côte-d'Or.

ⓘ Publicité

Le détail des ouvertures et fermetures de classe en Côte-d'Or

Sous la case "Mesure 2023", la lettre O signifie une ouverture de classe et la lettre F signifie une fermeture de la classe. "Un tableau qui pourra être mis à jour en juin et jusqu'au dernier moment en août", précise Pascale Coq.

La carte scolaire 2023 pour le département de la Côte-d'Or © Radio France - Charlotte Schuhmacher

La carte scolaire 2023 pour le département de la Côte-d'Or © Radio France - Charlotte Schuhmacher

La carte scolaire 2023 pour le département de la Côte-d'Or © Radio France - Charlotte Schuhmacher

La carte scolaire 2023 pour le département de la Côte-d'Or © Radio France - Charlotte Schuhmacher

La carte scolaire 2023 pour le département de la Côte-d'Or © Radio France - Charlotte Schuhmacher

La carte scolaire 2023 pour le département de la Côte-d'Or © Radio France - Charlotte Schuhmacher