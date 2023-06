Carte scolaire 2023 en Côte-d'Or : découvrez les derniers ajustements

Les écoles concernées par des fermetures de classes à la rentrée de septembre sont les suivantes :

- une classe en RPI à Meursanges

- une classe en maternelle à Venarey-les-Laumes

- une classe en maternelle à l'école Colette à Dijon

- une classe à l'école de Fain-lès-Montbard

- une classe de maternelle à Aignay-le-Duc

- une classe de maternelle à Saint Rémy

- une classe à Vitteaux

- une classe à l'école Francis Carquo de Châtillon-sur-Seine

Un peu plus d'ouvertures que prévu

Dans le même temps, l'inspection d'académie de Dijon projette d'ouvrir douze nouvelles classes au lieu de dix initialement prévues dans les écoles suivantes :

- ouverture d'une classe à Pagny-le-Château

- ouverture d'une classe en maternelle RPI à Norges-la-Ville

- ouverture d'une classe en REP à l'école St Jacques à Chenôve

- ouverture d'une classe en primaire à Ahuy

- ouverture d'une classe à l'école Mandela à Quetigny

- ouverture d'une classe à Remilly-sur-Tille

- ouverture d'une classe à l'école Paul-Emile Victor à Longvic

- ouverture d'une classe maternelle à Corcelles-les-Cîteaux

- ouverture d'une classe en maternelle à l'école Anjou à Dijon

A cette liste s'ajoutent une ouverture de classe à Arnay-le-Duc et une autre à l'école élémentaire Mansart à Dijon, ainsi qu'une classe qui va regrouper les grandes sections maternelle et CP à Longchamp. En revanche, l'ouverture d'une classe à l'école Colette de Dijon n'est plus d'actualité.

Tous les syndicats d'enseignants consultés ce jeudi 22 juin pour l'élaboration de cette carte scolaire en Côte-d'Or ont voté contre. Toutefois, leur avis n'est que consultatif. L'inspection d'académie de Dijon rappelle que l'on comptera à la rentrée prochaine 460 élèves de moins dans le département.