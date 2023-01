Carte scolaire 2023 : en Picardie, le rectorat prévoit la suppression de 142 postes d'enseignants

En Picardie, le mois de janvier rime avec début des travaux sur la carte scolaire pour la prochaine rentrée : c'est-à-dire les suppressions et ouvertures de classes, mais aussi de postes d'enseignants. Pour l'instant, pas de chiffres dévoilés sur les classes, mais le rectorat de l'Académie d'Amiens, qui couvre nos trois départements picards, a dévoilé jeudi 19 janvier ses prévisions pour septembre 2023.

Près de 25.000 élèves perdus en Picardie depuis 2016

Le rectorat table pour l'instant sur la suppression de 77 postes dans l'enseignement du premier degré dans toute la Picardie : 20 dans la Somme, 40 dans l'Oise, 17 dans l'Aisne ; 65 sur nos trois départements pour le second degré [moins 13 dans les collèges de l'Oise et de l'Aisne, 21 dans la Somme, 21 dans les lycées sur les trois départements et 3 créations de postes pour les classes spécialisées, comme les ULIS. Cela veut dire une suppression totale de 142 postes sur toute la Picardie.

Le rectorat met en avant des suppressions de postes qui sont en corrélation avec la baisse démographique en Picardie, comprendre une perte d'élèves : elle est constante depuis le début des années 2010 selon le rectorat. Depuis 2016, ce sont 24.700 élèves qui ont été perdus.

Entre la rentrée 2022 et 2023, cette tendance se poursuit : -1226 élèves dans le premier degré dans la Somme, - 1367 dans l'Oise, et -1194 dans l'Aisne. Le second degré n'est pas épargné non plus : -211 collégiens et lycéens dans l'Oise, -27 dans l'Aisne et -394 dans la Somme. Soit une perte de plus de 4.000 élèves entre septembre 2022 et septembre 2023.

Ces suppressions de postes n'affecteront pas l'apprentissage des élèves assure Gilles Neuviale, Directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) dans la Somme : "Le taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre d'élèves par professeur, continuera à s'améliorer dans le département. On va passer à un effectif moyen entre 19 et 20 élèves par classe pour l'année 2022-2023 à un effectif moyen de 18,90 par classe l'année 2023-2024. Au niveau national, le taux d'encadrement moyen est de 22 élèves par professeur", détaille le DASEN de la Somme.

Dans la Somme, Amiens touchée aussi par une perte d'élèves

Dans la Somme, de plus en plus de zones perdent des élèves. Le Ponthieu-Marquenterre, le Santerre mais aussi pour la première fois depuis plusieurs années la ville d'Amiens, qui devrait connaître des suppressions de postes en conséquence. "Nous regardons les 477 écoles de la Somme au cas par cas, nous regardons le contexte dans lequel se situe l'établissement l'octroi ou le retrait de moyens. A l'aune du contexte social et scolaire pour que l'org pédagogique, une fois la mesure prise, soit de nature à permettre la progression des élèves", conclut le DASEN.

Les prévisions du rectorat vont évoluer dans les prochaines semaines. Le 2 février, le rectorat rencontre les syndicats ; une première liste d'établissements ciblés par la carte scolaire sera dévoilée début mars, au retour des vacances d'hiver. La décision finale des suppressions et créations de postes sera connue avant l'été.