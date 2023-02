Carte scolaire 2023 : quelles fermetures et ouvertures de classes prévues dans la Somme pour la rentrée ?

La carte scolaire pour la rentrée 2023 - ouvertures et fermetures de classes, suppressions ou créations de postes d'enseignants - prend forme dans la Somme. Deux réunions ont eu lieu cette semaine sur ce dossier entre le Rectorat et les syndicats, avant un prochain point d'étape le 2 mars. La carte finale sera connue courant juin. Mais on dispose déjà d'une première feuille de route, pour le premier comme le second degré. Vous trouvez la liste des classes menacées de fermetures, et les propositions d'ouverture dans la Somme.

Dans le premier degré, les zones rurales mal loties

On commence avec le premier degré, c'est-à-dire les écoles : 44 fermetures de classe et 17 ouvertures prévues. Les zones rurales sont très touchées selon les syndicats. Par exemple, il n'y aura pas d'ouverture dans le Vimeu ou vers Montdidier mais ces secteurs perdent huit classes à eux deux.

Dans la Somme, il y a en moyenne 24 élèves par classe en CP et CE1. Mais dans cette donnée, on prend en compte les effectifs réduits en zone prioritaire ou rurale : "Notre directeur académique pointe que le nombre de professeurs par élève continue d'augmenter, mais c'est un peu biaisé par la prise en compte des effectifs en zone REP + ou en zone rurale, estime David Rebière, co-secrétaire départemental de l'UNSA. Ce qu'il faudrait, c'est continuer à diminuer le nombre d'élèves par classe pour favoriser les apprentissages."

Le syndicat dénonce aussi des suppressions de postes alors qu'on manque de remplaçants dans la Somme. Selon l'UNSA, il est déjà arrivé que 50 classes soient sans solution quand l'enseignant était absent.

Dans le second degré, la crainte de classes surchargées en collège

Dans les collèges samariens, ce sont 14 classes qui doivent être supprimées. Les syndicats redoutent des classes surchargées. D'abord dans les réseaux d'éducation prioritaire +(REP +) ; normalement, on doit compter 22 élèves par classe en moyenne. Au collège César Franck d'Amiens, on en comptera 26 par classe de 5e.

Autre inquiétude pour des collèges de l'est de la Somme ou à Abbeville : "On sera 29, 30 voire 31 par classe, redoute Elsa De Clerck, co-secrétaire de la FSU 80. Ce sera le cas à Villers-Bretonneux, Chaulnes, au collège Millevoye d'Abbeville. L'inspecteur académique n'a plus assez de moyens : il en a pour ouvrir quatre classes supplémentaires, donc on sait déjà que tout le monde ne sera pas satisfait. Et que certains établissements auront les effectifs surchargés."

Face à ces propositions, une dizaine de collèges samariens ont voté une motion pour dire l'impossibilité d'avoir plus d'élèves par classe. D'autres établissements tiendront des réunions après les vacances scolaires.

La prochaine réunion sur la carte scolaire le 2 mars au rectorat, avec les syndicats et parents d'élèves.