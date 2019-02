Carte scolaire : 30 classes menacées par des projets de fermeture et 16 ouvertures prévues en Deux-Sèvres

Le chantier de la préparation de la rentrée scolaire est lancé. Le directeur départemental de l'éducation nationale en Deux-Sèvres a présenté son ébauche de carte. Il prévoit 30 fermetures de classe et 9 ouvertures. Projet adopté grâce à la CFDT et l'UNSA. Le SNUipp et FO ont voté contre.

Niort, France

Ce projet est la conséquence de l'évolution démographique dans le département. Le nombre d'élèves en maternelle et dans le primaire en Deux-Sèvres va se contracter de 452. Pour autant, explique le directeur académique, le département ne rendra qu'un seul poste de professeur. Si 30 classes risquent de fermer, plus vraisemblablement 28 selon le directeur, neuf vont ouvrir. Par ailleurs, précise Franck Picaud, un effort est fait en direction du remplacement et des maternelles où aucune classe ne comptera plus de 28 enfants. Ce projet a été adopté malgré l'opposition de FO et du SNUipp.

La liste des ouvertures et des fermetures

OUVERTURES :

- Elémentaire : Echiré Niort Les Brizeaux - Ecoles REP – Dédoublement CP- CE1 : Argenton L’Eglise : 2 postes Bouillé-Loretz : 1 poste Cerizay Pérochon : 1 poste St-Martin de Sanzay : 1 poste Bouillé-St-Paul/Massais :

- ULIS : ULIS – école élémentaire St-Varent TOTAL OUVERTURES EN ECOLES :

- En accompagnement : - Pilotage : CPD Mathématiques : 1 poste CPC circonscription Marais/Préélémentaire : 1 poste

- Remplacement : Remplaçants « soutien aux écoles » : 4 postes

- Décharges de direction : Niort Pérochon primaire : 0,50 Niort J. Jaurès/F. Buisson primaire : 0,50 Décharges diverses : 0,50

FERMETURES :

- Maternelle : Bressuire St-Porchaire Cerizay J. Moulin Chizé Coulonges sur L’Autize Mauzé sur le Mignon Moncoutant Nueil Les Aubiers Prahecq - Elémentaire : Bressuire Terves Celles sur Belle Parsonneau Frontenay Rohan-Rohan Niort Coubertin Saint-Maixent Proust-Chaumette Saint-Maxire

- Primaire : Augé (revu en CDEN) Bressuire Clazay Clessé (revu en CDEN) Fressines Le Tallud Magné Nanteuil Niort Aragon Parthenay J. Ferry Pompaire Romans Saint-Aubin du Plain Saint-Hilaire La Palud Thouars P. Bert - RPID : Boussais/Glénay Cours/Surin/Xaintray

- ULIS : école P. Bert Thouars

- Remplacement : Remplaçant « soutien aux écoles » : 1

- Plus de maîtres que de classes : Argenton L’Eglise : 0,5 poste Bouillé St-Paul/Massais : 0,5 poste

Fermetures conditionnelles :

- Maternelle : Beauvoir sur Niort Coulon Saint-Maixent Proust Chaumette

- Primaire : Parthenay Gutenberg Saint-Jean de Thouars