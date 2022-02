Carte scolaire : 30 fermetures de classes et 11 ouvertures sont prévues dans la Manche à la rentrée 2022

La carte des ouvertures et des fermetures de classe pour la rentrée 2022 dans la Manche a été présentée ce jeudi 3 février au CDEN.

A la rentrée de septembre 2022, sont prévues dans la Manche 30 fermetures de classes et 11 ouvertures parmi lesquelles trois sont des moyens provisoires pour un an. Trois postes de remplaçants sont également créés et les décharges de direction vont augmenter dans une soixantaine d'écoles du département.

Cette carte scolaire a été présentée lors du Conseil départemental de l'Education nationale de la Manche, ce 3 février. Les représentants des syndicats enseignants et des parents d'élèves ont voté contre ces propositions. Des ajustements pourraient être faits à la rentrée en fonction des effectifs. Un comité devrait se réunir fin août.

La direction académique des services de l'Education nationale dans la Manche a prévu de communiquer officiellement et de détailler ces mesures le 8 février.

Les ouvertures de classes

CHERBOURG EN COTENTIN école Alma

CHERBOURG EN COTENTIN école P. Bert

CHERBOURG EN COTENTIN école Dujardin

ISIGNY LE BUAT

JULLOUVILLE

RPI MONTFARVILLE

MOON SUR ELLE

VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY

MORTAIN BOCAGE (moyen provisoire)

RPI BRICQUEBOSCQ - GROSVILLE (moyen provisoire)

LA HAGUE école de Beaumont-Hague (moyen provisoire pour le transfert d'une ULIS de Cherbourg-en-Cotentin vers La Hague)

Les fermetures de classes