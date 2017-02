Carte scolaire : 31 fermetures et 10 ouvertures de classes, dans l’Yonne, à la rentrée 2017

Le CDEN (conseil départemental de l'Éducation nationale) a rendu vendredi 10 février son arbitrage pour la rentrée prochaine, dans l’Yonne. La carte scolaire prévoit la fermeture de 31 classes et dix ouvertures, à la rentrée de septembre.

Plus de fermetures que d'ouvertures, et c’est logique car le nombre d'élèves est encore en baisse. "On a, dans ce département, une baisse démographique depuis de nombreuses années", explique Annie Partouche, la directrice académique. "Sur le premier degré, on évalue ça à 1 000 élèves de moins en trois ans. Pour autant, on a eu 12 postes de plus sur ces trois ans."

Prendre en compte la ruralité

Mais Annie Partouche se défend d’un arbitrage purement mathématique. Elle assure que c’est l’aboutissement d’un long travail, qui prend en compte l’évolution démographique, évidemment, mais pas seulement : "si on se limitait à l’évolution démographique, ce ne serait pas pertinent. Dans notre département, se limiter simplement à un travail de moyenne serait absurde. Il faut prendre en compte la ruralité."

31 retraits de postes et 10 ouvertures de classes

Finalement, la directrice académique a renoncé à six fermetures de classe initialement prévues, notamment à Saint Martin du Tertre (où les parents s'étaient mobilisés). Elle confirme, en revanche, la fermeture d’une classe à l’école Gérard Philippe de Migennes, à l’école Marie Noël de Sens ou encore à l’école Les Prés hauts de Tonnerre. Elle confirme aussi la fermeture de l'unique classe de l'école d'Andryes, en Forterre, à l’école primaire d’Aillant sur Tholon, à l’école élémentaire Renoir d’Auxerre ou à l’école maternelle de Chablis.

Et puis il y aura 10 ouvertures : à Auxerre (à l’école primaire des Rosoirs et à l’école élémentaire Rive Droite), à Sens (à l’école maternelle du Cour Tarbé et à l’école élémentaire du Jeu de paume). Ouverture d’une classe, également, dans le regroupement pédagogique de Butteaux/Germigny/Percey, dans celui d’Etigny/Passy et dans celui de Nailly/Courtois

Le détail des ouvertures et fermetures de classes ci-dessous :

La directrice d'académie a également prévu la création de 10 postes pour favoriser la formation des enseignants (en permettant leur remplacement). Elle va créer 5 postes pour accompagner les enseignants débutants (qui sont nombreux dans notre département). Elle veut aussi encourager la scolarisation dès 2 ans et poursuivre le dispositif "Plus de maitres que de classes" qui permet à des enseignants de monter des projets spécifiques dans les établissements.

Il y aura donc 31 fermetures de classes et 10 ouvertures, dans les écoles de l’Yonne, à la rentrée 2017. Cet arbitrage, rendu vendredi, intervient après une série de réunions et de rencontre entre les services de l’Education Nationale et des maires, des enseignants, des syndicats et des parents.

Manifestation devant la préfecture

Un peu plus tôt dans la matinée, une centaine de personnes s’étaient réunies devant les grilles de la préfecture, où se tenait le CDEN (Comité Départemental de l’Éducation Nationale). Des syndicalistes, des enseignants, des élus et des parents d’élèves. Ils étaient venus de Sens, de Tonnerre ou de Migennes pour dénoncer des possibles fermetures de classes dans leur école.

Des parents et des élus d'Andryes étaient venus manifester pour éviter la fermeture de l'unique classe du village. Ils n'ont pas été entendus. © Radio France - Delphine Martin

Des enseignants de collèges avaient aussi sorti des banderoles pour demander plus de moyens, notamment des enseignants du collège de Puisaye qui dénoncent des classes surchargées et des baisses de dotation constantes. A Auxerre, les enseignants du collège Paul Bert avaient organisé une journée « collège mort » pour dénoncer la suppression de dotations horaires à la rentrée.