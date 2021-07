Carte scolaire : 350 enseignants du Doubs n'ont toujours pas leur affectation

Les syndicats enseignants du primaire montent au créneau après l'annonce de la carte scolaire dans le Doubs. Non pas à cause des fermetures de classes, mais du retard pris dans les affectations.

L'école est finie mais pas encore pour le Snuipp et la Fsu du Doubs. Les syndicats des enseignants du primaire viennent de lancer une pétition pour contester la carte scolaire de la rentrée en septembre dans le département.

Comment préparer la rentrée dans ses conditions?

Pour une fois il ne s'agit pas de protester contre les fermetures de classe, mais sur le fait que l'Inspection d'Académie n'a acté ces décisions que fin juin, avec une semaine de retard. Du coup, selon le Snuipp 25, il reste environ 350 professeurs des écoles qui ne savent toujours pas dans quelle établissement, ni dans quelle classe, ils seront à la rentrée. "Cela a des conséquences sur toute notre organisation, car on ne prépare pas les cours de petite section comme un CP" explique Karine Laurent, co-secrétaire dans le département du Snuipp.

Les affectations devraient avoir lieu à la mi-juillet

Du côté de l'Inspection d'Académie du Doubs, on précise que tout sera fait pour que ces enseignants connaissent leur affectation d'ici la mi-juillet au plus tard. La pétition a recueilli pour l'heure près de 400 signatures de soutien.

Le point sur les fermetures et les ouvertures de classe

Concernant les ouvertures et les fermetures de classes, dans le Pays de Montbéliard, il y a aura une classe fermée dans deux écoles d'Audincourt, une autre à Blamont. Ouverture en revanche d'une classe à Valentigney, Mathay et dans 4 écoles de Montbéliard.

Dans le Territoire de Belfort, ce sera 13 classes fermées, et 4 ouvertes (Evette-Salbert, Bavilliers, Montreux Chateau et Morvillars) Avec la perte de 7 postes d'enseignants . Enfin à Lure, une classe de maternelle et une de primaire fermeront à la rentrée.