Carte scolaire : 45 fermetures de classes pour 14 ouvertures dans la Manche

Un comité technique spécial départemental (CTSD) s'est déroulé ce matin entre les syndicats enseignants et l'Académie, afin d'échanger sur la future carte scolaire. Pour la rentrée prochaine, 45 classes devraient fermées pour 14 ouvertures dans la Manche.

Il y aura des suppressions de classes dans la Manche, à la rentrée prochaine. Les syndicats enseignants et l'Académie étaient réunis ce matin, à Saint-Lô, pour la présentation de la future carte scolaire. Lors de Comité technique départemental, il était question des ouvertures et des fermetures. 45 classes ne rouvriront pas et 14 seront créées.

Sandrine Bodin, la directrice académique des services de l'Éducation nationale du département, a également annoncé 23 nouveaux postes d’enseignants, dont quatorze remplaçants.

On apprend par ailleurs, le maintien des dédoublements des classes de grandes sections, CP, CE1 dans les réseaux d'éducation prioritaires (REP). Pour les autres écoles de la Manche, le nombre d'élèves dans ces trois niveaux sera plafonné à 24.

Validation des décisions demain

Un Conseil départemental de l'éducation national (CDEN) est prévu demain, pour valider ces décisions. Les syndicats enseignants souhaitent continuer les discussions, pour diminuer le nombre de fermetures.