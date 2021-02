Carte scolaire : 52 fermetures de classes dans le Finistère pour la rentrée prochaine

Dans le Finistère, à la rentrée prochaine, 54 classes vont fermer dans le premier degré. La direction des services départementaux de l'Education nationale a publié la carte scolaire pour la rentrée de 2021 dans les écoles. C'est une classe et demi "sauvée" par rapport à ce qui était prévu il y a quelques semaines. C'est finalement un demi-poste qui ferme à Cleder, dans le Pays de Morlaix, une classe bilingue. Et à Saint-Martin-des-Champs, à côté de Morlaix aussi, une fermeture de classe est annulée à l'école Le Gouelou.

Baisse des effectifs

Dans son document, la direction des services de l'Education nationale explique ces suppressions de postes par la baisse des effectifs dans les écoles publiques du Finistère. Une baisse de 1.254 élèves en 2020. A la rentrée prochaine, "le Finistère devrait constater une diminution de 1.120 élèves dont 476 en maternelle tandis que l’académie verra une diminution de 2.655 élèves dont 800 en maternelle. Au regard de la baisse constante des effectifs du premier degré du département entre 2007 et 2020 (moins 8.520), qui doit se poursuivre à la rentrée 2021, le Finistère rendra 22 emplois dans le premier degré." Et la direction des services de l'Education nationale l'assure : le taux d’encadrement des élèves : 5,84 professeurs pour 100 élèves à la rentrée 2021 pour 5,74 actuellement, le taux le plus élevé de l’académie de Rennes."

"Marasme"

Pour les syndicats, et Sud-Education en particulier, cette carte scolaire "nie la dimension rurale et le bilinguisme du département", estime Olivier Cuzon, porte-parole de Sud-Education dans le Finistère. "On s'attend à un marasme l'année prochaine. On craint une année très difficile. Avec la crise du Covid, on avait vraiment pas besoin de ça, et en particulier de la suppression des 14 postes de remplaçants."