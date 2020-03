Carte scolaire : 75 classes pourraient fermer à la rentrée dans l'Eure

Les documents de travail de la direction départementale des services de l'Éducation nationale sont arrivés lundi 23 mars et les premières discussions démarrent jeudi 26 mars. Une élaboration de carte scolaire "en catimini" dénonce le SNUipp-FSU 27, premier syndicat enseignant dans le premier degré

"Il faut bien que la carte scolaire se fasse" reconnaît Mathilde Marnière mais la syndicaliste aimerait "se donner du temps, au moins la repousser""

75 fermetures, c'est presque le double par rapport à l'an dernier

Ces fermetures s'accompagnent, selon le syndicat, de 26 créations de dédoublement Grande section - CP - CE1, 21 ouvertures de classes. La dotation de postes serait en baisse, six postes d'enseignants en moins à la rentrée. "C'est un problème" dénonce Mathilde Marnière, "on veut dédoubler des classes, on veut donner plus de moyens dans certaines écoles au détriment flagrant d'autres écoles".

La carte scolaire du 1er degré dans l'Eure devrait être finalisée le jeudi 2 avril 2020.