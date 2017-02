Carte scolaire: 9 fermetures de classes prévues dans le Territoire de Belfort

On connait les contours de la future carte scolaire dans le Territoire de Belfort. Elle a été dévoilée ce jeudi soir par l'académie de Besançon. Sont prévues neuf fermetures de classes à la rentrée prochaine.

La future carte scolaire été dévoilée ce jeudi soir par le directeur de l’académie de Besançon. Il devrait y avoir 152 élèves en moins à la rentrée prochaine dans le département. Sont donc prévues: 9 fermetures de classe: à la maternelle Louis Pergaud de Belfort, la maternelle Frahier de Valdoie. En élémentaire: dans les RPI d'Anjoutey, de Auxelles et de Rougegoutte, à l'école Victor Schoelcher de Belfort, l'école d'Evette Salbert et l'école Benoit L'homme de Giromagny.

7 fermetures soumises à condition

7 fermetures de classe sont "conditionnelles". Tout dépendra de l'effectif à la rentrée prochaine dans les écoles maternelle d'Argiésans et Jacques Pignot de Bavilliers et en élémentaire dans les écoles de Beaucourt (centre A), Jean Jaurès de Belfort, Kiffel-Chenier de Valdoie et dans les RPI de Denney et de Vézelois.

4 ouvertures de classes

Sont prévues également: 4 ouvertures de classe à la maternelle Jean Macé d'Offemont, dans les écoles élémentaires Chateaudun et Raymond Aubert de Belfort, et l'école Martinet d'Offemont.