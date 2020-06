Carte scolaire à Saint-Étienne : des parents d'élèves inquiets à Rochetaillée et au Grand-Clos

14 classes devraient fermer dans la Loire à la rentrée de septembre. C'est le cas à l'école maternelle du Grand-Clos à Saint-Étienne. Actuellement, l'école, classée REP, compte quatre classes multi-niveaux (de la toute petite section à la grande section). Mais si elle perd un poste d'enseignant, avec seulement 3 classes, les effectifs vont exploser, avec 28 élèves par classe, selon les parents d'élèves qui ont mis en ligne une pétition (avec déjà 250 signatures) et écrit à l'inspection, mais sans réponse pour le moment.

Flavie s'inquiète pour son fils qui entre en moyenne section l'an prochain. "En terme d'effectifs ça va faire des classes assez surchargées par rapport à ce qu'on connait actuellement. Moi je crains pour mon enfant, qu'il ne soit pas forcément à même de travailler dans de bonnes conditions. Je crains que les enseignants n'aient pas forcément la disponibilité nécessaire pour s'occuper de chacun. Je crains aussi qu'on ne puisse pas accueillir les toutes petites sections alors que c'était le cas jusqu'à présent. Ça représente 12 élèves pour la prochaine rentrée. Et puis je crains que le dédoublement des grandes sections ne soient pas possible alors que nous sommes en REP et que normalement on doit avoir ce dédoublement".

A Rochetaillée, ce n'est pas la perte d'un poste d'enseignant qui inquiète, mais la non-ouverture d'une troisième classe dans l'école. Troisième classe qui a fermé il y a deux ans mais depuis les effectifs ont augmenté. Et les enfants sont de plus en plus nombreux dénonce Pierrick dont les enfants sont en moyenne section et en CE1 dans l'école. "On a déjà des effectifs bien chargés avec 30 élèves en maternelle-CP et 28 en CE1-CE2-CM1-CM2. Et à la rentrée prochaine on a une prévision de 35 élèves voire 36 en maternelle-CP et 27 en CE-CM avec des enfants qui sont en situation de handicap et qui demandent des moyens supplémentaires. Cela pose plusieurs problèmes. Pour les enseignants, ils ont fini l'année scolaire malheureusement très fatigués, certes, il y a eu un contexte particulier. Il y a un problème aussi au niveau des locaux puisque les élèves vont vraiment être collés les uns aux autres. Il y a deux ans quand on s'était battus contre la fermeture de la troisième classe on avait fait le rapprochement avec un poulailler, mais c'est exactement ça dans la réalité".

Cette année, il n'y a pas de commission d'ajustement prévue au cours du mois de juin. La prochaine réunion pour étudier les effectifs de ces écoles se tiendra les 2 et 3 septembre.