Carte scolaire: cinq nouvelles fermetures de classes dans les Deux-Sèvres, deux annulations et deux ouvertures

Un comité technique spécial départemental s'est tenu ce lundi 13 juin au sujet de la phase deux de la carte scolaire dans les Deux-Sèvres. Il en ressort cinq nouvelles fermetures, deux fermetures conditionnelles annulées et deux ouvertures de classes. A la suite de la phase une de la carte scolaire en février, huit fermetures avaient déjà été actées ainsi que sept ouvertures.

Cinq nouvelles fermetures

Cerizay, école Pérochon

Cirière, école primaire

Loretz d'Argenton / Argenton l'Église, école primaire

Val-en-Vignes, école de Cersay

Brioux-sur-Boutonne, maternelle

Deux fermetures conditionnelles annulées

Mauléon, école Paul Martin

Plaine d'Argenson, école primaire

Deux ouvertures

Niort, école Jean Mermoz

Magné, école primaire

445 élèves en moins à la rentrée 2022 d'après les estimations

La direction académique explique que la préparation de cette rentrée 2022 se fait "dans un contexte de poursuite de la baisse démographique continue depuis 2016". Baisse évaluée à 445 élèves à la rentrée. Et indique que "75 classes en situation de fermeture ne sont pas impactées par les mesure proposée par cette second phase de la carte scolaire" et que "l'effectif moyen est limité à 24 élèves par classe en grande section, CP et CE1 sur l'ensemble du territoire".

Le Snuipp-FSU 79 a voté contre. Le syndicat note que le DASEN "a fait le choix de ne pas créer d'autres postes. Je regrette qu'il n'y ait pas eu de dotation pour avoir des remplacements. Les années Covid ont mis plein de difficultés à jour", soutient Julie Couprie, Co-secrétaire départementale du SNUipp-FSU 79

Ces mesures de carte scolaire seront proposées au vote du conseil départemental de l'éducation nationale le jeudi 23 juin.