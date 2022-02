Carte scolaire dans l'Eure : 47 fermetures de classes et 8 ouvertures à la rentrée

On connait désormais la liste des fermetures et ouvertures de classes prévues dans les écoles maternelles et primaires de l'Eure à la rentrée de septembre. Réunis en comité technique spécial départemental ce jeudi 3 février, tous les syndicats ont voté contre ce projet que le syndicat SNUDI Force Ouvirère a publié sur son site internet.

47 fermetures prévues

Amfreville-sur-Iton : école primaire

La Baronnie : école élémentaire Les petits princes

Bernay : école élémentaire Paul Bert, école élémentaire Jean Moulin, école maternelle Bourg Lecomte

Boisney RPI

La Bonneville-sur-Iton : école primaire La forge

Breteuil : école élémentaire Cintray, école élementaire Guy de Maupassant

Campigny : école primaire

La Couture-Boussey : école maternelle René Poilvert

Evreux : école primaire le Bois-Bohy, école primaire Simone Veil, école élémentaire Michelet, école maternelle Romain Rolland (x2)

Ferrières-Haut-Clocher RPI

Grand-Camp RPI

Louversey RPI

Louviers : école élémentaire Antoine de Saint-Exupéry, école élémentaire Les acacias, école maternelle La souris verte

Ménilles : école élémentaire Couleurs arc en ciel

Mesnil-en-Ouche : école primaire de La-Barre-en-Ouche

Mesnils-sur-Iton : école élémentaire Condé-sur-Iton, école élémentaire Buis-sur-Damville

Nagel-Seez-Mesnil RPI

Nassandre-sur-Risle : RPI Fontaine-la-Sorêt, RPI Perriers-la Campagne, RPI Carsix

Nonancourt : école élémentaire Jean-Claude Dauphin

Piseux : école élémentaire

Pitres : école élémentaire Jacques Prévert

Pont-Audemer : école primaire Antoine de Saint-Exupéry, école maternelle Louis Pergaud (x2)

Romilly-sur-Andelle : école élémentaire Louise Michel

Rugles : école primaire

Saint-Étienne-l'Allier : école primaire

Saint-Léger-de-Rotes : RPI La Pioudière

La Saussaye : école maternelle Louis Pasteur

Thibouville : école élémentaire

Le Thil-en-Vexin RPI

Tournedos-Bois-Hubert RPI

Val-de-Reuil : école élémentaire Louise Michel, école maternelle Louise Michel, école maternelle Le Pivollet, école élémentaire Coluche

Verneuil-d'Avre-et-d'Iton : école élémentaire Croix Saint-Pierre

Et huit ouvertures

Evreux : école maternelle Pablo Picasso (en attente de local)

Grossoeuvre : école élémentaire

Louviers : école élémentaire Jacques Prévert, école maternelle La souris verte

Nonancourt : école élémentaire

Saint-Ouen-de-Thouberville : école élémentaire Jean Bury

Saint-Ouen-du-Tilleul : école élémentaire

Treis-Saints-Ouche : école élémentaire

17 postes de brigade seront créés, "on sait en réalité que ces 17 postes serviront d’enveloppe de "réserve" pour les ajustements de rentrée" dénonce pour la part le SNUIpp-FSU de l'Eure.

Après celle de Poses, une seconde ouverture d'unité d'enseignement en maternelle autisme (UEMA) est prévue à Saint-Georges-du-Vièvre. Trois ULIS (unité localisée pour l'inclusion scolaire) seront créées à Évreux, Louviers et à Pont-Audemer.

Un nouveau comité technique de repli aura lieu le 21 février 2022.