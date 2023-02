Carte scolaire dans l'Eure : 71 fermetures et 8 ouvertures de classes à la rentrée

71 fermetures et 8 ouvertures de classes à la rentrée 2023 dans l'Eure

Dans l'Eure, le conseil départemental de l'Éducation nationale s'est réuni ce vendredi et a rendu ses arbitrages pour préparer la carte scolaire de la rentrée 2023. Dans un contexte de baisse démographique, (1243 élèves en moins dans l'enseignement du premier degré, "j'ai fait le choix de fermer des classes" indique Françoise Moncada, la directrice académique des services de l'Éducation nationale de l'Eure, avant de préciser : "On ferme des classes en fonction de la démographie mais on en ouvre aussi".

ⓘ Publicité

En septembre 2023, 71 classes fermeront dans l'Eure pour 8 ouvertures en milieu ordinaire. Cinq dispositifs ULIS (unité localisée pour l'inclusion scolaire) seront également ouverts. Les ajustements de dédoublement en éducation prioritaire font état de neuf fermetures qui pourront être revus en juin, en fonction des effectifs. Quatre écoles fermeront définitivement en juillet 2023 : à Authou, Triqueville et deux écoles à Vexin-sur-Epte (Civières et Fours-en-Vexin).

loading

À la rentrée 2023, la moyenne dans l'Eure sera de 20,88 enfants par classe, en dessous de la moyenne nationale. La baisse démographique dans l'Eure impactera bientôt les effectifs dans les collèges.

Des postes d'enseignants en moins

L'académie de Normandie doit "rendre" 99 emplois au ministère de l'Éducation nationale : aucun en Seine-Maritime, 20 dans l'Eure, 21 dans le Calvados et 29 dans la Manche). "La dotation de moins 20 postes pour l’Eure n’est absolument pas suffisante au regard des besoins des équipes dans le quotidien « classique » des écoles" s'émeut le sundicat SNUipp-FSU 27.

Les emplois en surnombre dans le département seront redéployés : par exemple 25 dans la brigade de remplacement, 10 pour la brigade de remplacement dédiée à la formation des enseignants, un demi-poste pour l'enseignement des élèves allophones sera créé à Bernay ainsi qu'un demi-poste de directeur référent dans chaque circonscription.

Les fermetures

Aigleville (Les charmilles)

Bazincourt-sur-Epte (Jean Mermoz)

Beaumont-le-Roger (Les petits poucets, Commandant Cousteau)

Bernay (Ferdinand Buisson, Jean Moulin)

Beuzeville (Pierre Mendès France)

Bourg-Achard (Le vert bocage)

Bourneville-Sainte-Croix (Bourneville)

Breteuil (Guy de Maupassant)

Brionne (Georges Brassens, Louis Pergaud)

Broglie (école maternelle)

Calleville (école primaire)

Clef-Vallée-d'Eure (Fontaine-Heudebourg)

Conteville (école primaire)

Corneville-sur-Risle (école élémentaire)

Écaquelon (école primaire)

Étreville (école primaire)

Évreux (Le clos au au duc, Bois Bohy, La forêt, Paul Bert, Jean Moulin)

Ézy-sur-Eure (école maternelle)

La Ferrière-sur-Risle (Henri Dès)

Fiquefleur-Équainville

Fontaine-Bellanger (école primaire)

Gisors (Paul Eluard)

Guichainville (école élémentaire)

Heudreville-sur-Eure (école primaire)

Incarville (école élémentaire)

Les Hogues (école primaire)

Huest (Haut bois)

Louviers (Le Hamelet)

Ménilles (Couleurs arc-en-ciel)

Menneval (école primaire)

Mesnil-en-Ouche (P'tits chercheurs Beaumesnil, La Barre-en-Ouche)

Mesnil-sur-l'Estrée (école primaire)

Montfort-su-Risle (Le Franc-Manoir)

Morgny (école maternelle)

Le Neubourg (Françoise Dolto, Jean Moulin)

La Neuve-Lyre (école élémentaire)

Pacy-sur-Eure (Coignard)

Le Perry (Saint-Ouen-des-Champs)

Pitres (Jacques Prévert)

Pont-Audemer (Les jonquilles Saint-Germain-Village)

Pont-de-l'Arche (Maxime Marchand)

Romilly-sur-Andelle (Louise Michel)

Saint-André-de-l'Eure (Le château)

Saint-Aubin-d'Écrosville (Groupe II)

Saint-Maclou (école primaire)

Saint-Marcel (Jules Ferry)

Saint-Pierre-de-Bailleul (La grâce)

Saint-Pierre-du-Vauvray (école élémentaire)

Saint-Sébastien-de-Morsent (Marie Laurencin)

Sainte-Colombe-la-Commanderie (école primaire)

Sainte-Colombe-près-Vernon (école primaire)

Saussay-la-Campagne

Surville (Aulnette)

Tourville-la-Campagne (école primaire)

Toutainville (école primaire)

Les Trois-Lacs (école de Venables)

Val-de-Reuil (Louise Michel)

Le Vaudreuil

Verneuil-d'Avre-et-d'Iton (Condorcet, Prosper Mérimée)

Vitot (école intercommunale)

Les ouvertures