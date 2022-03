Carte scolaire dans la Somme : 17 classes de moins à la rentrée 2022 et baisse du nombre d'élèves

On sait à quoi va ressembler la carte scolaire 2022 dans le département de la Somme. Un Conseil départemental d'éducation national (CDEN) l'a décidé ce jeudi soir. Dans la Somme, il y aura 17 classes de moins à la rentrée prochaine par rapport à celle de 2021. 37 classes ferment et 20 vont ouvrir.

La Direction académique annonce également une baisse du nombre d'élèves. Ils seraient 1.172 de moins selon leurs prévisions mais se félicite de "la poursuite des priorités engagées par le ministère de l'Éducation nationale". Le taux d'encadrement (nombre de professeurs pour 100 élèves) augmente encore dans la Somme. Il sera de 6.5 en 2022 contre 6.36 en 2021 et 6.19 en 2020.

Une attention particulière au monde rural - Direction des services de l'Éducation nationale dans la Somme

La baisse du nombre d'élèves concerne l'ensemble du département et tous les milieux, qu'ils soient urbains ou ruraux. "Un certain nombre d'écoles présentant des prévisions d'effectifs à la baisse n'ont pas fait l'objet de révisions de leurs structures", se réjouit encore la Direction des services de l'Éducation nationale dans la Somme. Les effectifs seront également plafonnés à 24 élèves au maximum par classes dès la rentrée 2022.

La carte scolaire 2022 dans la Somme en détails

Pour afficher ce contenu Scribd, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Le combat de parents d'élèves à Cléry-sur-Somme

Une classe était concernée par un projet de fermeture à Cléry-sur-Somme. Elle sera bien ouverte à la rentrée 2022 grâce à la mobilisation de nombreux parents d'élèves. "On nous avait dit qu'il y avait eu moins de naissance dans la commune, donc qu'il y avait moins de poste et que donc on devait fermer", raconte, amère, Aïda Bruyère, maman de trois enfants scolarisés à Cléry-sur-Somme et membre du bureau de l'association des parents d'élèves. "Nous avons gagné", dit-elle, heureuse, ce vendredi matin.

Le maire de la commune, Philippe Coulon, s'était opposé à cette fermeture, dans une école où seules 3 classes sont ouvertes. Le député LR Grégory Labille avait également apporté son soutien à la mobilisation des familles. Les élèves avaient fait part de leur tristesse de voir une classe disparaître dans une vidéo publiée sur Facebook.