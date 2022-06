Carte scolaire : six nouvelles fermetures de classes pour la rentrée dans la Vienne, cinq créations de postes

La carte scolaire pour la rentrée 2022 se précise un peu plus. Après un premier comité technique spécial départemental de la Vienne début février, la commission de la carte scolaire a présenté, jeudi 9 juin, les nouvelles ouvertures et fermetures de classes, décidées selon l'évolution de la population ces derniers mois. Alors que le département prévoit 587 élèves de moins entre la rentrée 2021 et la rentrée 2022, le directeur académique des services de l'Éducation nationale (Dasen) a annoncé aux syndicats d'enseignants présents que six nouvelles classes allaient fermer pour cinq ouvertures supplémentaires. Au mois de février, elle avait déjà acté la fermeture de 33 classes dans la Vienne, pour 20 ouvertures.

Les nouvelles fermetures de classes pour la rentrée 2022

École maternelle d'Antoigné, à Châtellerault

École maternelle Simone-Veil, à Buxerolles

École maternelle Pérochon, à Poitiers

École maternelle Léodile-Béra, à Lusignan

École élémentaire Paul-Eluard, à Jaunay-Marigny

École primaire Léo-Lagrange, à Châtellerault

Les nouvelles ouvertures de classes pour la rentrée 2022

École élémentaire Léodile-Béra, à Lusignan

École primaire de Limbre, à Migné-Auxances

Trois postes d'enseignants remplaçants dans la Vienne

Fronde syndicale

Une carte scolaire qui ne prend pas en compte les spécificités de chaque territoire, selon les syndicats. "Pour nous, elle n'est pas satisfaisante du tout", explique Gilles Tabourdeau, secrétaire départemental du SNUipp-FSU de la Vienne, qui a voté contre la carte scolaire. "Nous sommes dans une logique comptable, nous regrettons que le dispositif de l'école inclusive, avec des enfants en inclusion scolaire, ne bénéficie pas de plus de moyens. On ne peut pas dire que l'école inclusive est devenue le quotidien pour justifier le retour à 28 élèves par classe."

De son côté, le Dasen répond que la carte scolaire est désormais équilibrée. "Les organisations syndicales peuvent ne pas être totalement satisfaites, mais elles ont obtenu gain de cause dans un certain nombre de demandes", affirme Fabrice Barthélémy, directeur académique des services de l'Éducation nationale. "On a des moyens dévolus pour faire face à la situation sur Châtellerault ou Poitiers, des secteurs géographiques sur lesquels j'ai été alerté. On y reviendra en septembre pour voir les ajustements qu'il faut encore mettre en place."

Des grandes sections envoyées au CP

Parmi les nouvelles suppressions décidées hier, celle de la classe de grande section de maternelle à l'école d'Antoigné, à Châtellerault, ne passe pas. Quelques parents d'élèves ont lancé une pétition pour s'y opposer et ont fait le trajet jusqu'au rectorat de Poitiers jeudi pour demander à être reçus. "On est très angoissés et stressés", témoigne Alice, une mère de famille. Si cette classe est bien supprimée, les élèves seront en grande partie envoyés en double niveau avec les CP, dans l'école élémentaire voisine.

Nos enfants sont des numéros. - Des parents d'élèves de l'école d'Antoigné, à Châtellerault

"En maternelle, il faut passer par le jeu pour appréhender chaque notion. Alors qu'en CP, on va leur demander de travailler non-stop, de rester assis sur une chaise sans bouger et sans parler, pour ne pas déranger les grands", assure Cécilia, une autre maman d'élève. "En grande section, quand ils ont fini une activité, ils peuvent aller au fond de la classe pour jouer. Il y a encore des jeux, des dînettes... Là, ce ne sera même plus possible !"

Manque d'élèves

Le rectorat de Poitiers met surtout en avant le nombre d'élèves à l'école d'Antoigné : une cinquantaine d'inscrits pour l'an prochain, pas assez pour garder le nombre actuel de classes. Mais les parents ne sont pas convaincus. "Les enfants sont des numéros", disent-ils. "Des chiffres qu'on balade. Ils préfèrent voir le côté financier plutôt que de s'intéresser à l'éducation des enfants." Le rectorat, de son côté, assure que parents comme enfants seront accompagnés, et que le double niveau grande section-CP fonctionne déjà dans d'autres écoles.

La fermeture de la classe sera officiellement actée le 21 juin, lors du conseil départemental de l'Éducation nationale.