Carte scolaire dans la Vienne : trois ouvertures de classes et quatre fermetures à la rentrée prochaine

Poitiers, France

On connait les contours (quasi) définitifs de la prochaine carte scolaire dans la Vienne (les derniers ajustements se feront à la rentrée de septembre). Le comité technique spécial départemental (CTSD) s'est réuni ce lundi au rectorat de Poitiers pour entériner les ouvertures et fermetures de classes revues et corrigées après le rendez-vous de février. Comme à la réunion précédente, les syndicats ont voté contre les propositions de l'Académie de Poitiers mais leur avis n'est que consultatif. Résultat dans la Vienne : il va y avoir trois ouvertures de classes et quatre fermetures.

Trois ouvertures

Des ouvertures donc à l'école élémentaire Jacques-Yves Cousteau de Vouneuil-sous-Biard et à la maternelle Théodore Monod de St-Julien-l'Ars. Plus l'ouverture de deux demi-postes dévolus à l'accompagnement du handicap, ce qui fait trois ouvertures en tout.

Deux fermetures conditionnelles annulées

A cela s'ajoute les annulations de fermetures prévues précédemment : Coussay-les-bois et Sammarçoles gardent finalement leur classe au sein de leurs regroupements pédagogiques respectifs (RPI).

Quatre fermetures effectives

Mais il y aura tout de même des fermetures effectives : à Jazeneuil (au sein du RPI) et à Mouslimes en primaire. La brigade ASH (accompagnement du handicap) de Lusignan perd un poste. Et à l'école primaire d'Availles-Limouzine, on ferme une classe mais comme on ajoute un remplacement à l'année, c'est un peu comme si on conservait les mêmes moyens que l'an dernier donc. Même scénario à Naintré (école élémentaire Langevin-Walon).

Comptages de rentrée dans une dizaine d'écoles

La situation reste en suspens pour onze écoles de la Vienne. Tout dépendra du comptage de rentrée. Au-dessus de 27 élèves par classe (moins si on est dans une zone difficile), l'académie pourra décider d'envoyer un remplaçant à l'année dans l'établissement. Ce qui équivaut à une ouverture. Sont concernés par les comptages de rentrée, les écoles Paul Bert et Mermoz de Poitiers en élémentaire, ainsi que Charles Perrault en primaire. Toujours en élémentaire, Prévert et Herriault de Châtellerault de même que l'école élémentaire de Fontaine-le Comte. En primaire, l'école de Charrais au sein du RPI de St Martin La Pallu. Enfin, en maternelle, situation en suspens pour Jean Rostand à Lussac-les-châteaux, à Vivonne et à Iteuil.

Une dizaine d'écoles en attente

Mais il y aura peu de marges de manœuvre car il ne reste qu'un poste de titulaire à attribuer. Un contre trois les autres années. Tout se fera donc sur la base des remplacements à l'année. Et si vraiment les effectifs se maintiennent ensuite, alors le remplacement pourra être transformé en ouverture effective.