Carte scolaire dans le 1er degré : la Côte-d'Or s'en sort bien

A la rentrée prochaine en Côte-d'Or, il y aura 57 ouvertures contre 34 fermetures de classes dans le 1er degré, c'est à dire en école maternelle et en primaire. La carte scolaire a été présentée ce mardi en préfecture. Elle sera ajustée au mois de juin et entérinée à la rentrée prochaine.

Dijon, France

Bonne nouvelle pour les parents d'élèves du 1er degré : à la rentrée prochaine, il est prévu plus d'ouvertures (57) que de fermetures de classe (34). Dans un contexte où les effectifs sont à la baisse (-426 élèves), la Côte-d'Or ne perd pas de postes (2565 enseignants prévus à la rentrée 2019). Sur les 57 ouvertures, 13 concernent des classes situées en REP (réseau d'éducation prioritaire), des classes de CP et CM1 qui seront dédoublées avec donc des effectifs de l'ordre de 12 élèves par classe. "C'est l'une de nos priorités en Côte-d'Or avec la prise en compte de la ruralité et l'aide accordée aux _élèves qui ont des besoins particuliers_," notre Pascale Coq, la directrice académique des services de l'éducation nationale.

Pascale Coq, la directrice académique des services de l'éducation nationale de Côte-d'or © Radio France - Stéphane Parry

En tout un peu plus de 42 000 élèves sont attendus à la rentrée prochaine dans les écoles maternelles et primaires de Côte-d'Or.

Voici les principales mesures de la carte scolaire présentée ce mardi 5 février en préfecture :

Canton de Beaune :

Ecole élémentaire Blanches Fleurs (fermeture)

Ecole maternelle Chevigny en Valière (Fermeture)

Ecole maternelle RPI Corgoloin (Ouverture)

Ecole maternelle Jean-De-LA Fontaine (Ouverture)

Ecole maternelle Bernard Barbier (Fermeture)

Ecole élémentaire Pagny le Chateau (Fermeture)

Ecole élémentaire Poully-en-Auxois (Ouverture)

Ecole maternelle Variot Begin de Saint-Usage (Fermeture)

Ecole maternelle Santenay (Fermeture)

Ecole maternelle RPI Saulon-La-Chapelle (Ouverture)

Ecole maternelle Vosne-Romanée (Fermeture)

Canton de Dijon :

Ecole élémentaire d'Ahuy (Ouverture)

Ecole élémentaire d'Aiserey (Ouverture)

Ecole élémentaire RPI Ancey (Fermeture)

Ecole élémentaire Asnières-les-Dijon (Ouverture)

Ecole élémentaire Louis Pasteur Auxonne (Fermeture)

Ecole élémentaire Jean Jaurès Auxonne (Fermeture)

Ecole élémentaire Bellefond (Ouverture)

Ecole élémentaire Champdotre (Ouverture)

Ecole maternelle Champdotre (Fermeture)

Ecole élémentaire Gambetta Chenôve (Ouverture)

Ecole élémentaire Les Violettes Chenôve (Ouverture)

Ecole élémentaire Bourdenière Chenôve (Fermeture)

Ecole élémentaire Crimolois (Ouverture)

Ecole élémentaire Darois (Ouverture)

Ecole élémentaire Colombière Dijon (Ouverture)

Ecole élémentaire Chevreul Dijon (Ouverture)

Ecole élémentaire Paulette Lévy Dijon (Ouverture)

Ecole élémentaire Darcy Mauchausse Dijon (Ouverture)

Ecole élémentaire Josephine Baker Dijon (Ouverture)

Ecole élémentaire Monts de Vigne Dijon (Fermeture)

Ecole élémentaire Montmuzard Dijon (Ouverture)

Ecole élémentaire Colette Dijon (Ouverture)

Ecole élémentaire Buffon Dijon (2 ouvertures)

Ecole élémentaire York Dijon (Ouverture)

Ecole élémentaire Anjou Dijon (Ouverture)

Ecole élémentaire Lamartine Dijon (2 ouvertures)

Ecole élémentaire Alsace Dijon (Ouverture)

Ecole maternelle Victor Hugo Dijon (Ouverture)

Ecole maternelle Chevreul Dijon (Ouverture)

Ecole maternelle Monts de Vignes Dijon (Ouverture)

Ecole maternelle Drapeau Dijon (Fermeture)

Ecole maternelle Petit Bernard Dijon (Fermeture)

Ecole maternelle Montchapet Dijon (Fermeture)

Ecole maternelle Maladière Dijon (Fermeture)

Ecole maternelle Lamartine Dijon (Ouverture)

Ecole maternelle Champollion Dijon (Fermeture)

Ecole élémentaire Fleurey-sur-Ouche (Ouverture)

Ecole primaire Fontaine-Française (Ouverture)

Ecole élémentaire Les saverney Fontaine-Les-Dijon (Fermeture)

Ecole maternelle Matisse Is sur Tille (Fermeture)

Ecole primaire Labergement-Les-Auxonne (Ouverture)

Ecole élémentaire Lamarche-sur-Saône (Ouverture)

Ecole primaire Lamargelle (Fermeture)

Ecole élémentaire Léon Blum Longvic (Ouverture)

Ecole élémentaire Maurice Mazue Longvic (Fermeture)

Ecole maternelle Paul Emile Victor Longvic (Fermeture)

Ecole élémentaire RPI Marliens (Ouverture)

Ecole élémentaire La Porte d'Or Marsannay-la-Côte (Ouverture)

Ecole maternelle Paul Colent Marsannay-le-Côte (Fermeture)

Ecole élémentaire Robert Chalandre Neuilly-Les-Dijon (Ouverture)

Ecole maternelle Neuilly-Les-Dijon (Ouverture)

Ecole élémentaire Les Aiguissons Quetigny (Ouverture)

Ecole élémentaire Les Huches Quetigny (Fermeture)

Ecole élémentaire Pquier d'Aupre Saint-Apollinaire (Ouverture)

Ecole maternelle La Fleuriée Saint-Apollinaire (Ouverture)

Ecole maternelle Paquier d'Aupre Saint-Apollinaire (Fermeture)

Ecole maternelle Saint-Julien (Ouverture)

Ecole élémentaire RPI Treclun (Fermeture)

Canton de Montbard :