Carte scolaire dans le Cher : six postes et 471 élèves en moins prévus à la rentrée

Le Ministère de l'Education nationale prépare déjà la rentrée de septembre prochain. Le premier comité social d'administration académique, qui s'est tenu à Orléans mardi 10 janvier pour l'Académie Orléans-Tours, prévoit une suppression de 81 postes, dont six dans le département du Cher, pour les écoles primaires.

"On estime qu'il y aura une vingtaine de fermetures"

Ce premier plan de la carte scolaire, qui sera affinée dans les semaines à venir, table aussi sur une baisse de 471 élèves de primaire dans le Cher à la rentrée prochaine. Mais pour la co-secrétaire du syndicat Snuipp-FSU 18, cela ne peut pas justifier les suppressions de poste annoncées. "S'il y avait une réelle priorité au primaire, on se servirait de cette baisse du nombre d'élèves pour alléger les classes partout, et pas seulement dans les REP (réseau d'éducation prioritaire) et REP+, faire en sorte qu'il y ait des enseignants spécialisés plus nombreux pour aider les élèves en difficultés, assurer les remplacements" énumère Estelle Lauverjat-Crépin.

Surtout, elle explique que six suppressions de postes ne veulent pas dire six fermetures : le syndicat estime qu'une vingtaine de classes pourraient fermer à la rentrée. "Il y a des hausses d'effectif dans certains écoles, et donc des ouvertures. Par ailleurs, le Ministère donne priorité au plafonnement des classes de grandes sections, CP et CE1, dédoublement des classes de grandes sections en REP... Tout ça va demander des postes, donc pour rendre les six annoncés, et permettre ces ouvertures, d'autres classes vont devoir fermer".

Le Directeur Académique des Services de l'Education nationale (DASEN) du Cher n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet pour le moment.