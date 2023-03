Carte scolaire dans le Finistère : "Il ne faut pas baisser les bras", estime la FCPE

35 postes de professeurs des écoles vont disparaître à la rentrée de septembre, parce qu'il y a moins d'élèves en maternelle et en primaire. C'est en résumé ce à quoi va ressembler la carte scolaire dans le Finistère. Elle sera actée ce lundi soir : une quinzaine d'ouvertures de classes, pour une cinquantaine de fermetures, un tiers d'entre elles dans le Pays de Morlaix.

ⓘ Publicité

Les parents d'élèves des classes en sursis se mobilisent, comme le week-end dernier ceux de l'école maternelle de Rosnoën (où une classe doit fermer). Ils étaient une soixantaine sur le Pont de Térénez,

France Bleu Breizh Izel : A quelques heures de l'annonce, cela vaut encore le coup de manifester ?

Grégoire Ensel, président national de la FCPE, Fédération des conseils de parents d'élèves : Bien sûr que ça vaut le coup de manifester, de se mobiliser pour l'école publique parce que avoir des moyens pour l'école publique, c'est normal. Nos enfants en ont besoin. Il ne faut pas baisser les bras puisque c'est un service public essentiel pour l'éducation des enfants et l'avenir du pays.

Les parents qui continuent à manifester peuvent encore avoir gain de cause ? Des postes peuvent sortir du chapeau ?

Sortir du chapeau, non, mais il y a toujours des marges de manœuvre à l'échelle départementale qui peuvent courir jusqu'au mois de juin, puisqu'il y a des recomptages. Il peut y avoir des situations à réexaminer. Et puis les mobilisations locales vont nous permettre de porter cette cause avec force au niveau national. Et c'est ça l'intérêt des fédérations de parents d'élèves, c'est d'avoir un réseau local, départemental et national. On va se battre auprès du ministre.

Le problème, c'est qu'au final, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui décide quel département gagne ou perd des postes.

À la rentrée 2023, au niveau national, ce sont 1.500 postes d'enseignants qui vont disparaître dans les écoles, collèges, lycées. C'est un argument démographique qui l'emporte, ce que l'on conteste avec force. On considère que cette baisse démographique est une opportunité pour mieux faire des économies.

Partout, on constate effectivement moins de moyens : ça veut dire des classes à plusieurs niveaux. Dans le Finistère, on va avoir des classes à trois ou quatre niveaux. Ce sont des situations très difficiles pour les enseignants pour pouvoir accomplir leur mission d'enseignement. Même choses dans les collèges et lycées avec des effectifs qui vont augmenter, avec moins de travaux en petits groupes.

Ça va être par exemple dans le pays de Morlaix, plus de transports scolaires pour les enfants, alors qu'aujourd'hui, ils avaient peut-être une classe ou une école à proximité. Il y a des effets en chaîne, on se mobilise pour que ça change.

Et pourquoi vous n'êtes pas entendus du ministère ?

Il y a une approche comptable et c'est ce qu'on conteste. On considère qu'avec la crise climatique, la crise financière, la crise sociale, la guerre aux portes de l'Europe, notre société a une dette de bienveillance en direction des enfants. On va rencontrer le ministre prochainement, on va redemander des postes. Il faut absolument qu'on sorte de cette spirale qui fait que l'école baisse, décline d'année en année sur le simple argument comptable.

On ne parle pas que des postes d'enseignants titulaires, on manque aussi d'enseignants remplaçants.

Lorsqu'on révise la carte scolaire, le premier réflexe pour les inspecteurs d'académie est de puiser dans les postes de remplaçants pour permettre le plus possible d'avoir des enseignants devant les classes. Quand on assèche les brigades, ce qu'on appelle de remplaçants, il y a de plus en plus de trous dans la raquette.

Il y a un autre chiffre, absolument vertigineux, qui explique notre mobilisation, un chiffre que l'on tient de la bouche même du ministre. Chaque année, il y a 15 millions d'heures de cours non remplacées dans les écoles publiques françaises, faute d'enseignants présents devant les élèves. Parce qu'il n'y a pas assez de profs recrutés, parce qu'il n'y a pas assez de profs remplaçants dans les brigades, parce que le métier est moins attractif. Ça n'est pas acceptable.

C'est pour ça aussi que le niveau baisse ?

Le niveau baisse pour beaucoup de raisons. En tout cas, on a un peu le tournis sur ce que l'on attend de l'école et nous, on considère que l'École, c'est un projet de société. On ne sait plus très bien quel projet de société on a pour l'école et au sens global. Il va falloir qu'on se mette tous autour de la table pour redéfinir les missions de l'école d'aujourd'hui, lui donner les moyens de permettre à tous les enfants de réussir en rural, en urbain. On croit fermement à l'école de la première chance avant même de penser à l'école de la deuxième chance.

loading