Carte scolaire dans les Pyrénées-Atlantiques : les fermetures de classes mobilisent les élus locaux

Cette année, il y a encore eu plusieurs points de tensions lors de la présentation de la carte scolaire dans les Pyrénées-Atlantiques, puisque les prévisions prévoient 63 fermetures de classes pour 22 ouvertures dans le département. Les derniers ajustements viendront peut-être modifier la donne ce mardi matin.

Des élus et des parents d'élèves

En attendant, une manifestation a rassemblé ce lundi matin, plus de 150 personnes devant les grilles de la préfecture de Pau. Il y avait des maires, des parlementaires (Jean Lassalle, David Habib, Josy Poeyto, Frédéric Espagnac, Max Brisson) et des parents d'élèves, notamment de Rivehaute et de l'école du Pont Latapie à Asson, mobilisés contre la fermeture de classes dans leurs communes.

Les élus ont pris la parole tour à tour pour expliquer la raison de leur présence, ce lundi matin. © Radio France - MK

Ils sont tous venus dire non aux fermetures de classes, en particulier dans les zones rurales, alors qu'il y a trois ans, une convention ruralité venait, en théorie, dynamiser ces territoires, ce qui afflige Alain Sanz, président de l'association des maires du 64.

Une délégation d'élus a été reçue en préfecture, à l'issue de la manifestation, en présence de l'inspecteur d'académie. L’avenir dire si la mobilisation a fait bouger les lignes, à l’issue du CDEN, conseil départemental de l'Education Nationale, de ce mardi. Une nouvelle manifestation est également prévue ce mardi matin à 9h, devant la préfecture, à l'initiative des syndicats enseignants.