Carte scolaire : de nombreuses fermetures au Pays Basque en cette période de pandémie attisent la colère

La carte scolaire dans les Pyrénées-Atlantiques pour la rentrée 2021-22 a été entérinée ce mardi 9 mars en conseil départemental de l'Education nationale (CDEN). Elle prévoit 13 fermetures de postes dans le primaire et 25 dans le secondaire. Syndicats d'enseignants et de parents d'élèves s'insurgent

Les mobilisations d'élus, de représentants des enseignants et de parents d'élèves n'auront eu qu'un faible impact dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce mardi 9 mars, le direct. Les écoles en besoin d'ouverture doivent continuer à actualiser avec nous leurs effectifs prévisionnels pour l'année prochaine." 21-2022 (celle-ci est susceptible d'ajustements à la marge en fonction des effectifs réels des établissements le jour de la rentrée) en conseil départemental de l'Education nationale (CDEN) qui réunit les représentants des collectivités locales, des personnels des établissements d'enseignement et de formation et des usagers (parents d'élèves, associations, etc.). Cette carte prévoit la suppression nette (différentiel entre les ouvertures et fermetures) de 13 postes d'enseignants dans les écoles primaires et de 23 postes dans les collèges et les lycées. Le Pays Basque est particulièrement touché avec la perte de 9,5 postes nets.

21 postes équivalent temps plein supprimés au Pays Basque

Pour arriver "à un solde de moins 13 postes, _ce sont près de 60 fermetures de classe que le DASEN prononce_", affirme la FSU, la fédération syndicale de l'enseignement qui ajoute qu'"avec les conséquences sociales et pédagogiques de la pandémie, ces suppressions sont inadmissibles." Les mouvements autour des établissements menacés ces deux dernières semaines et la pression des élus n'auront donc permis d'annuler que 8 fermetures, mais "au détriment des moyens de remplacement (annulation de la création de 3,75 postes de remplaçants)"

Au Pays Basque, ce sont 3 classes qui sont ainsi finalement maintenues : un poste de français à l'école Marie-Curie dans le quartier Saint-Bernard à Bayonne pour laquelle le maire, et président de l'agglomération Pays Basque, est intervenu au près de l'Inspecteur d'Académie, un demi poste en basque à Souraïde et un demi poste de français à Ascain. Mais globalement, le Pays Basque va perdre beaucoup plus de classes qu'il ne bénéficiera d'ouvertures, y compris en milieu urbain. La carte prévoit en effet 21 fermetures pour 11,5 créations.

Mobilisation unanime

Un bilan qui fait l'unanimité contre lui. "Fait historique, écrit la FSU : les cartes scolaires du 1er et 2nd degré ont été rejetées unanimement par l'ensemble des membres du CDEN (moins 1 abstention pour le second degré)". Elle poursuit : "de manière unanime, les membres du CDEN ont dénoncé une vision comptable qui, seule, justifie les suppressions de poste, les fermetures de classe, les fermetures de classes bilingues." Les syndicats d'enseignants (FSU, FO, UNSA) et la Fédération des parents d'élèves (FCPE) ont adressé un vœu écrit aux services de l'Éducation nationale, qui demande une rallonge budgétaire ambitieuse pour les élèves de la maternelle à la fin du second degré. Cette motion a été voté à l'unanimité par le CDEN.

Pour la FSU, "l'Education Nationale a des responsabilités très fortes dans l'aménagement du territoire départemental qui comprend des zones urbaines denses et des secteurs ruraux très isolés. Mettre en difficulté des écoles et des collèges, c'est mettre en difficulté tout le tissu rural, les zones d'éducation prioritaires et celles qui devraient y être." De son côté le SNUipp met en garde : "le Ministre aurait tort d'ignorer de telles remontées du terrain et des élus locaux". Le syndicat du premier degré, assure que "la carte scolaire n'est pas terminée. Les écoles en besoin d'ouverture doivent continuer à actualiser avec nous leurs effectifs prévisionnels pour l'année prochaine."