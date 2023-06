Carte scolaire : de nouvelles fermetures de classes dans les Deux-Sèvres, d'autres annulées

De nouvelles fermetures de classes dans les Deux-Sèvres, d'autres annulées et aucune nouvelle ouverture. C'est le bilan de la 2e phase de la carte scolaire s'est tenue ce lundi 12 juin. Ces mesures ne seront effectives qu'après le CDEN le conseil départemental de l'Éducation nationale du 20 juin. Cinq nouvelles fermetures sont annoncées : à l'école élémentaire de La Peyratte, à l'école de Loretz d'Argenton/Bouillé-Loretz et à l'école maternelle de Coulon. Deux autres écoles sont concernées : l'école maternelle Jean Macé à Niort et l'école primaire de Thouars-Mauzé-Thouarsais mais il y aura un recomptage à la rentrée pour une éventuelle réouverture.

ⓘ Publicité

Des recomptages à la rentrée de septembre

D'autres recomptages sont prévus en septembre. Pour une réouverture éventuelle à l'école primaire de Fressines, au RPI de Secondigny/Le Rétail et l'école élémentaire de La Mothe-Saint-Héray. Il y aura aussi un recomptage pour une fermeture à l'école maternelle des Brizeaux à Niort.

Trois fermetures sont par ailleurs annulées à l'école élémentaire Ernest Pérochon de Cerizay, à l'école maternelle de Brioux-sur-Boutonne et la maternelle de Villers-en-Plaine. Le projet de carte scolaire annoncé lors de la phase une en mars, prévoyait 31 fermetures de classe et 9 ouvertures . Une carte scolaire 2023 qui sera donc finalisée en septembre "mais ce sont dans tous les cas 19 postes qui vont disparaître du département. Alors que l’école souffre de manque de moyens depuis de très nombreuses années, cette gestion de l’éducation nationale est pour nous calamiteuse", réagit le syndicat FSU-SNUipp79.