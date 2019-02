Carte scolaire : découvrez les ouvertures et fermetures de classes dans l'Yonne

Fait rare, il y aura plus d'ouvertures de classe que de fermetures à la rentrée prochaine dans les écoles primaires de l'Yonne: 34 ouvertures pour 16 fermetures.

Plus d'ouvertures de classes que de fermetures à la rentrée 2019

C'est assez rare pour le noter : il y aura plus d'ouvertures que de fermetures de classe dans l'Yonne dans les écoles primaires à la rentrée prochaine. L'inspection académique explique cette augmentation du nombre de classes par le fait de ne pas vouloir délaisser les écoles de campagne. Autre explication : les classes de CP et de CE1 dédoublées augmentent mécaniquement le nombre de classes, alors même qu'il y aura l'an prochain 616 élèves de moins par rapport à la rentrée 2018, ce qui fausse les chiffres selon les syndicats FSU et SNUDI-FO, qui ont voté contre cette carte scolaire.

Ouvertures de classes

École élémentaire Renoir d'Auxerre - une classe ouverte

École élémentaire Courbet d'Auxerre - une classe ouverte

École maternelle de Chablis - une classe ouverte

École primaire Clairions d'Auxerre - une classe ouverte

École primaire d'Aillant-sur-Thonon - une classe ouverte (en attente de confirmation)

(en attente de confirmation) École primaire de Coulanges-sur-Yonne - une classe ouverte

École primaire de Quarré-les-Tombes - une classe ouverte (en attente de confirmation)

(en attente de confirmation) École élémentaire Marie Curie de Cheny - deux classes ouvertes

École élémentaire Marcel Aymé de Joigny - une classe ouverte

École élémentaire Saint-Exupéry de Joigny - deux classes ouvertes

École primaire Garnier de Joigny - une classe ouverte

École primaire Marcel Pagnol de Migennes - trois classes ouvertes

École élémentaire Paul Verlaine de Migennes - une classe ouverte

École élémentaire GS des Essarts de Neuvy-Sautour - une classe ouverte

École élémentaire Pommier Janson de Saint-Florentin - une classe ouverte

École primaire J. Pezennec de Saint-Florentin - une classe ouverte

École primaire de Venizy - une classe ouverte

École primaire Aristide Briand de Sens - deux classes ouvertes

École élémentaire Jules Ferry de Sens - deux classes ouvertes

École élémentaire Paul Bert de Sens - deux classes ouvertes

École élémentaire Pierre Larousse de Sens - une classe ouverte

École maternelle Marie Noël de Sens - une classe ouverte

École maternelle de Malay-le-Grand - une classe ouverte

École élémentaire Gaston Marnot de Sens - une classe ouverte

École primaire des Cerisiers - une classe ouverte

École maternelle de Dixmont- une classe ouverte

École élémentaire des Bordes - une classe ouverte

École élémentaire de Chigy - une classe ouverte (en attente de confirmation)

(en attente de confirmation) École élémentaire de Foissy-sur-Vanne - une classe ouverte (en attente de confirmation)

(en attente de confirmation) École primaire des Sièges - une classe ouverte (en attente de confirmation)

.

Les explications d'Annie Partouche, la directrice académique des services de l'éducation nationale dans l'Yonne. Copier

Fermetures de classes