Carte scolaire : découvrez les ouvertures et fermetures de classes en Isère

Une soixantaine de classes doivent fermer à la rentrée prochaine en Isère et une trentaine d'autres doivent ouvrir. Cette nouvelle carte scolaire sera affinée dans les prochains mois. Le département bénéficie cette année de huit postes supplémentaires.

Grenoble, France

La première mouture de la carte scolaire 2019 pour les maternelles et primaires vient d'être révélée par l'inspection académique de l'Isère. À la rentrée 2019-2020, 31 classes seront ouvertes dans le département et 62 seront fermées. Après ajustement au mois de juin, puis au mois de septembre, quatre autres postes pourraient être créés et neuf autres supprimés. Ces derniers dossiers n'ont pas encore été tranchés.

Nouveauté cette année : la poursuite du déploiement du dispositif "100% réussite" en REP et REP+. 63 classes seront dédoublées dans les zones "difficiles". Au final donc, par un grand jeu de chaises musicales, l'Isère va bénéficier de huit équivalents temps plein en plus, alors que l'inspection académique prévoit une baisse de 395 élèves à la rentrée prochaine dans le département.

31 Ouvertures de classes

À la rentrée prochaine, une classe sera ouverte dans les écoles maternelles suivantes :

"Florence-Arthaud" à Grenoble ,

, "Henri-Wallon" à Roussillon

École maternelle à Saint-Quentin-sur-Isère

.

L'inspection académique prévoit également une ouverture de classe dans les écoles élémentaires qui suivent :

"Les Ardoisières" à Allemont

"Pré-Bénit" à Bourgoin-Jallieu

"Marcel-Pagnol" à Charvieu-Chavagneux

"Pierre-Bouchard" à Chasse-sur-Rhône

"René-Fillet" à Domarin

"René-Cassin" à Gières

"Painlevé" à Grenoble

"Vallier" à Grenoble

"Raymond-Baradel" à Moidieu-Détourbe

"Le Village" de Roche

"Prédieu" de Saint-Égrève

"Jules-Ferry" à Villard-Bonnot

.

D'autres postes seront créés dans les écoles primaires (rassemblant la maternelle et l'élémentaire) suivantes :

"Le Village" à Agnin (en élémentaire)

(en élémentaire) À La Bâtie-Montgascon (en maternelle)

(en maternelle) "Paul-Éluard" à Charvieu-Chavagneux (en élémentaire)

(en élémentaire) À Chuzelles (en élémentaire)

(en élémentaire) "La Grande Sure" à Coublevie (en élémentaire)

(en élémentaire) "Lagrange" à Grenoble (en élémentaire)

(en élémentaire) "Saint Exupéry" à Oytier-saint-Olbas (en maternelle)

(en maternelle) À Quaix-en-Chartreuse (en élémentaire)

(en élémentaire) À Romagnieu (en élémentaire)

(en élémentaire) À Serpaize (en élémentaire)

(en élémentaire) "Les Poussous" à Varces-Allières-et-Risset (en élémentaire)

(en élémentaire) "Saint-Exupéry" à Vif (en maternelle)

(en maternelle) "Jules Verne" à Villette-d'Anthon (en élémentaire)

.

62 fermetures de classes

En école primaire, une classe fermera dans les établissements suivants : Auberives-sur-Varèze (une fermeture en élémentaire), "Thuellin" des Avenières (en maternelle), Beauvoir-de-Marc (en élémentaire), "La Fraternité" de Brezins (en élémentaire), "Le Barlatier" de Brié-et-Angonnes (en élémentaire), Champagnier (en élémentaire), Champier (en élémentaire), Creys-Mepieu (en élémentaire), "Les Buttes" de Grenoble (en élémentaire), Huez (en maternelle), Leyrieu (en élémentaire), Maubec (en élémentaire), Meyrie (en élémentaire), Poliénas (en maternelle), "Le Tilleul" de Saint Aupré (en élémentaire), Saint-Nizier-du-Moucherotte (en élémentaire), Saint Prim (en maternelle),"Les Moines" de Saint-Quentin-Fallavier (en élémentaire), Saint Sauveur (en élémentaire),"Jean Moulin" de la Verpillière (en élémentaire), et "Michel Servet" de Vienne (en maternelle).

11 écoles en "suspens"

À l'école maternelle de Chirens, à l'école maternelle "Foulon" de Saint-Clair-de-la-Tour, et à l'école élémentaire "Mille Chemins" de La Buisse, une classe devrait également ouvrir, mais le dossier n'a pas encore été définitivement tranché.

Des fermetures de classe pourraient aussi intervenir à la rentrée suivante, à l'école maternelle du Grand-Lemps, à l'école maternelle "Chorier" de Grenoble, à l'école élémentaire "Le Village" de Saint Clair de la Tour, à l'école élémentaire "Le Village" de Saint-Hilaire du Rosier, à l'école primaire "Simone Veil" de Saint-Martin-le-Vinoux (une classe pourrait fermer en élémentaire), à l'école élémentaire "Auguste Renoir" de Tignieux-Jameyzieu, à l'école primaire "Thévenon" de la Tour-du-Pin (une classe pourrait fermer en élémentaire), et à l'école élémentaire "L'Étang" de Villefontaine.