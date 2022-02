La carte scolaire 2022/2023 est tombée ce mardi 8 février 2022: 35 ouvertures et 35 fermetures à la rentrée en Côte-d'Or. Une carte dévoilée au rectorat de Dijon et qui revient donc sur cinq fermetures envisagées lors du précédent Conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN).

Carte scolaire définitive en Côte-d'Or : 35 ouvertures et 35 fermetures, un retour à l'équilibre

35 ouvertures et 35 fermetures à la prochaine rentrée en Côte-d'Or : voilà la carte scolaire définitive du premier degré pour 2022/2023. Elle a été dévoilée ce mardi soir 8 février 2022 au Rectorat de Dijon à l'issue du dernier Conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN). Un conseil qui est revenu sur la carte présentée fin janvier et contre laquelle tous les syndicats d'enseignants avaient voté contre, et qui prévoyait 40 fermetures pour 35 ouvertures. "Cette nouvelle carte scolaire prévoit donc un retour à l'équilibre" explique Pascale Coq, la directrice académique de la Côte-d'Or.

Sept postes supplémentaires pour la Côte-d'Or

"Des conditions qui sont donc très favorables pour la rentrée" estime la directrice académique et cela malgré la baisse des effectifs, quasiment 700 élèves en moins dans notre département. La Côte-d'Or qui va bénéficier de 7 postes supplémentaires, "ce qui va permettre de poursuivre le plafonnement des classes à 24 élèves de la grande section de maternelle au CE1, hors écoles prioritaires où c'est déjà le cas", poursuit Pascale Coq. Deux conseillers pédagogiques vont également être installés à Dijon pour mieux accompagner les profs. Autre objectif fixé avec cette nouvelle carte, "décharger davantage les directeurs d'écoles".

Pascale Coq, la directrice académique en Côte-d'Or, ce mardi 8 février 2022 à l'issue du CDEN. © Radio France - Stéphanie Perenon

Création d'une quatrième Unité Enseignement Autisme à la rentrée

Autres nouveautés de cette rentrée : une 47e classe ULIS et une 4e Unité Enseignement Autisme en maternelle, vont voir le jour dans le secteur de Nuits-Saint-Georges. En revanche le RPI de Pluvet-Soirans-Tréclun va bien perdre une classe à la rentrée en raison des effectifs en baisse depuis deux ans confirme le rectorat. L'école avait été mise en vente sur LeBoncoin pour tenter d'inverser la situation et faire réagir.

