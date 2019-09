Carte scolaire définitive | Huit ouvertures de classes en plus en cette rentrée de septembre dans le Poitou

Dans le Poitou, les comptages de rentrée ont eu lieu ce lundi. Sur la quinzaine d'établissements en attente, huit vont bénéficier d'une ouverture de classe en septembre. Trois dans la Vienne et 5 en Deux-sèvres, sans compter les moyens supplémentaires mis en place pour l'année dans certaines écoles.

Poitiers, France

On appelle ça les mesures rectificatives de la carte scolaire, les derniers ajustements de rentrée ont été décidés en Comité technique spécial départemental (CTSD) et dévoilés en Conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN) ce mardi.

Trois ouvertures de classes dans la Vienne

Dans la Vienne, sur les huit ou neuf écoles soumises à comptage en cette rentrée 2019, Thierry Claverie, le Directeur académique des services de l'Education Nationale, a prononcé trois ouvertures strictes de classes : une à l'école élémentaire de Montamisé où les syndicats annonçaient 27-28 élèves par classe en moyenne section. Et deux autres en maternelle : L'une à Iteuil où les parents d'élèves s'étaient mobilisés pour la rentrée, et l'autre à Lussac-les-châteaux où les effectifs élèves explosaient : 62 inscrits pour seulement deux classes prévues en juin dernier.

Des moyens supplémentaires dans cinq écoles de la Vienne

Mais il y a aussi les moyens supplémentaires mis en place pour l'année dans cinq écoles du département. Des établissements où les services académiques ont relevé une fluctuation ponctuelle des effectifs élèves et om il faut renforcer l'équipe à l'année. C'est le cas à Poitiers-Paul Bert, Coulombiers-élémentaire, St Jean de Sauves-élémentaire. Des moyens en plus également en éducation prioritaire à Châtellerault-Herriot et Châtellerault-Prévert où l'on a relevé une augmentation d'effectifs en classes de CP-CE1 dédoublées.

Cinq ouvertures de classes en Deux-Sèvres

Dans les Deux-Sèvres, deux écoles maternelles vont connaître des ouvertures de classes en cette rentrée de septembre : Niort-Jules Ferry et Niort-Pasteur.

"Ce qui permettra d'avoir des effectifs inférieurs à 23 par classe", souligne Franck Picaud.

Le DASEN 79 est fier au passage d'annoncer qu'"il n'y a plus aucune école à plus de 28 élèves par classe en maternelle dans son département. Seules deux établissements affichent un effectif strict de 28".

En élémentaire, deux ouvertures également à Celles-sur-Belle et à Jules Ferry-Niort. Jules Ferry-Niort où le DASEN avait pourtant décrété une fermeture en juin dernier mais où les effectifs approchent les seuils de 27.

Enfin, une dernière école va bénéficier d'un poste d'accompagnement au titre de la ruralité même si elle est dessous de seuil d'effectifs, c'est St Hilaire la palud.