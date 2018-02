Hérault, France

"Les habitants d'Hérépian sont profondément choqués." Le maire Jean-Louis Lafaurie fait partie de ceux qui comptent remuer ciel et terre pour empêcher la fermeture d'une classe dans l'unique école primaire de sa commune, située à 35 kilomètres au nord de Béziers.

Pour Jean-Louis Lafaurie, ce sont encore "des rumeurs". "Je sais que nous avons une classe de moins mais je ne sais pas laquelle puisque nous n'avons aucune information officielle. J'ai appris ça comme tout le monde, dans les journaux."

Dès la rentrée prochaine, l'école primaire d'Hérépian accueillera ses 106 élèves dans quatre classes différentes, au lieu de cinq. Le village compte environ 1.500 habitants. "Mais ce chiffre augmente, rappelle le maire. Les classes seront donc surpeuplées."

Le constat n'augure rien de bon, selon Jean-Louis Lafaurie. "Bientôt, ce sera La Poste qui fermera. Et le fossé se creusera encore plus entre les grandes villes et les zones de revitalisation rurale. Et ça, c'est inacceptable."

"On a l'impression qu'on déshabille nos zones rurales pour en habiller d'autres." - Jean-Louis Lafaurie, maire d'Hérépian Copier

À 20 kilomètres à l'ouest d'Hérépian, se trouve la commune d'Olargues. Avec ses 675 habitants, le village ne compte qu'une seule école primaire. Dans cette école, une classe sera également supprimée à la rentrée prochaine.

"C'est l'équivalent de 22 élèves, calcule le maire, Jean Arcas. Pourtant, nous sommes en zone de montagne et ce secteur était considéré comme prioritaire car une part de la population urbaine vient s'installer chez nous."

"Normalement, les écoles de zones rurales doivent faire l'objet d'une attention toute particulière." - Jean Arcas, maire d'Olargues Copier

De plus, les élèves de ces villages endurent de longs trajets chaque jour pour aller et rentrer de l'école. "Nous avons de nombreux hameaux et les élèves font parfois une heure-et-demi de transport scolaire par jour. Ils sont parfois fatigués et les classes à effectifs augmentés n'arrangent rien."