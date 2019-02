Carte scolaire : dotation historique en Corse ?

Corse, France

" Il faut rendre à César ce qui est à César ". Dans le rang syndical, on se félicite aujourd'hui de la dotation dont bénéficiera la Corse en matière de postes à l'occasion de la prochaine rentrée scolaire. Fabien Mineo, le secrétaire départemental du SNUIPP de Haute-Corse parle même de dotation historique. Mais il y met néanmoins un bémol. Car si la Haute-Corse bénéficiera en effet de 29 créations de postes en septembre prochain, cela reste selon lui insuffisant au regard des besoins actuels de l'école. Le dédoublement des classes nécessite des moyens, qui ne sont plus disponibles pour certaines structures. La critique ainsi résumée s'est traduite par une adoption de la carte scolaire pour la Haute-Corse par 3 voix pour et 16 abstentions.

Fabien Mineo, le secrétaire départemental du SNUIPP de Haute-Corse Copier

La Corse du Sud devrait pour sa part bénéficier de 26 postes supplémentaires. Le vote interviendra la semaine prochaine.